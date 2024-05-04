3 مليارات درهم مبيعات الذهب في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ حجم مبيعات الذهب في دولة الإمارات، خلال الربع الأول، من العام 2024 نحو 10.8 طن بقيمة تقدر بنحو 2.84 مليار درهم، وفق تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب»، الصادر عن مجلس الذهب العالمي.

وأفاد التقرير بأن المجوهرات استحوذت على 81.48% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات، خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، بعد أن بلغ حجم مبيعاتها نحو 8.8 طن، خلال الفترة المشار إليها.

وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب 18.52% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ووصلت مبيعات الأدوات المالية والسبائك في الإمارات، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 إلى نحو طنين.

الشرق الأوسط

وتعد منطقة الشرق الأوسط ثالث أكبر سوق استهلاكي للذهب في العالم، ولقد أدى ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية إلى تراجع الطلب الاستهلاكي في المنطقة، والذي شهد انخفاضاً بنسبة 4% في الربع الأول من هذا العام وتكمن جاذبة الذهب بكونه ملاذاً آمناً، كما أن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، سيكون بمنزلة داعم للطلب على الذهب في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام.

وكشف تقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الأول من عام 2024 الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن إجمالي الطلب العالمي على الذهب (بما في ذلك المشتريات خارج البورصة) ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 1.238 طناً، وهو أقوى ربع أول منذ عام 2016. وقد انخفض الطلب باستثناء البيع المباشر بنسبة 5% إلى 1.102 طن في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وساعد الاستثمار القوي من سوق البيع المباشر، والشراء المستمر من جهة البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، على دفع سعر الذهب إلى متوسط ربع سنوي قياسي بلغ 2.070 دولاراً للأونصة-10% أعلى على أساس سنوي و 5% أعلى على أساس ربع سنوي.

البنوك المركزية

وواصلت البنوك المركزية شراء الذهب على نحو سريع، مُضيفة 290 طناً إلى الحيازات العالمية الرسمية، خلال هذا الربع و تُسلط المشتريات المستمرة والكبيرة من جهة القطاع الرسمي الضوء على أهمية الذهب في محافظ الاحتياطيات الدولية وسط تقلبات السوق وزيادة المخاطر.

وبالانتقال إلى الطلب على الاستثمار، زاد الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية، بنسبة 3% على أساس سنوي، وبقي ثابتاً عند المستويات نفسها، اعتباراً من الربع الأخير من عام 2023 عند 312 طناً.

وواصلت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب، تسجيل تدفقات خارجة مع انخفاض الحيازات العالمية بمقدار 114 طناً، بصدارة صناديق أميركا الشمالية وأوروبا، مع تعويضها قليلاً بالتدفقات الداخلة إلى المنتجات المدرجة في آسيا وكانت الصين مسؤولة عن الجزء الأكبر من هذه الزيادة، مع تجدد اهتمام المستثمرين بالذهب نتيجة ضعف كل من العملة المحلية وأداء أسواق الأسهم المحلية.

وظل الطلب العالمي على المجوهرات مرناً، على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث لم يتراجع إلا بنسبة 2% على أساس سنوي. وقوبل الطلب في آسيا بانخفاضاتٍ في كل من أوروبا وأميركا الشمالية.

وإضافة إلى ذلك، انتعش الطلب على الذهب في مجال التكنولوجيا بنسبة 10% على أساس سنوي مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي في قطاع الإلكترونيات.

ومن ناحية المعروض، ارتفع إنتاج المناجم بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 893 طناً- وهو رقم قياسي في الربع الأول. ووصلت إعادة التصنيع أيضاً إلى أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2020، حيث قفزت بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 351 طناً، حيث رأى بعض المستثمرين أن السعر المرتفع يمثل فرصة لجني الأرباح.