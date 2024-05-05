الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين تبدأ في بناء المرحلة الثانية لمصدر النيوترونات النبضية

الصين تبدأ في بناء المرحلة الثانية لمصدر النيوترونات النبضية
5 مايو 2024 11:06

 بدأت الصين مؤخراً المرحلة الثانية من مشروع تحديث وتوسعة منشأة "المجهر الفائق" المتخصصة في مصدر النيوترونات النبضية، بهدف استكشاف بنية العالم المجهري ودفع عجلة الابتكارات العلمية في البلاد.

ويتضمن المشروع، الذي يُنفذ في مدينة دونغقوان جنوبي الصين، بناء 11 أداة نيوترونية جديدة ومحطات تجريبية ومختبرات متطورة. ومن المتوقع أن تزيد قوة شعاع البروتونات للمصدر، وهي أحد أهم مؤشرات أداء المنشأة، من 100 كيلوواط إلى 500 كيلوواط، على أن يستغرق إنجاز المشروع 69 شهراً.

و قال وانغ يي فانغ، مدير معهد فيزياء الطاقة العالية بالأكاديمية الصينية للعلوم في مقابلة مع مجموعة الصين للاعلام إن هذه المرحلة ستساهم في رؤية تركيب المواد بشكل أكثر وضوحاً ، مما يتيح إجراء المزيد من الأبحاث والتجارب العلمية.

ويُنتظر أن تشهد إمكانات المشروع وتطبيقاته تحسناً كبيراً بعد اكتماله، حيث سيُمكّن من إجراء عدد أكبر من التجارب التي تدعم الأبحاث العلمية المتطورة والتنمية الاقتصادية في الصين.

أخبار ذات صلة
الصين تتبرع بمساعدات إنسانية لأفغانستان
مهمة صينية خارقة لاستكشاف القمر

ويمكن للمنشأة إنتاج البروتونات وتسريعها قبل صدمها على الهدف لإنتاج النيوترونات، وسيتم توجيه أشعة النيوترونات لتضرب عينات المواد. ويمكن للباحثين استنتاج التركيب الذري للمواد بدقة عن طريق قياس توزيع النيوترونات المتناثرة وتغيراتها في الطاقة والزخم.

وقد ساهمت المنشأة، منذ بدء تشغيلها في أغسطس 2018، في العديد من التطبيقات في مجالات الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء وعلوم وهندسة المواد، وذلك بفضل استثمارات تجاوزت 2.3 مليار يوان (325 مليون دولار). وتستقبل المنشأة حالياً أكثر من 6000 مستخدم مسجل، وأُجري بها أكثر من 1500 تجربة حققت نتائج علمية مهمة.

الجدير الذكر أن مصدر النيوترونات النبضية الصيني يُعد الرابع من نوعه في العالم، بعد مثيلاته في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان.

المصدر: وام
الصين
الابتكارات
التجارب العلمية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بمنح هلال سعيد المري لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بمنح هلال سعيد المري لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي
اليوم 11:41
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل "مجلس دبي"
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل "مجلس دبي"
اليوم 12:16
مودريتش وناتشو.. «القياسية 25»
الرياضة
مودريتش وناتشو.. «القياسية 25»
اليوم 12:00
رئيس أركان القوات المسلحة: قواتنا المسلحة نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم
علوم الدار
رئيس أركان القوات المسلحة: قواتنا المسلحة نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم
اليوم 11:56
سلطان بن حمدان: العين قادر على تحقيق «الطموحات الإماراتية» في «الآسيوية»
الرياضة
سلطان بن حمدان: العين قادر على تحقيق «الطموحات الإماراتية» في «الآسيوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©