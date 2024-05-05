«ديوا» تحصد جائزة مشروع المياه الذكي للعام 2024

دبي (الاتحاد)

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بجائزة «مشروع المياه الذكي للعام 2024» ضمن جوائز المياه العالمية المرموقة، وذلك عن نظام «هيدرو إنسايت» المؤتمت بالكامل، الذي يعد الأول من نوعه في المؤسسات الخدماتية المتخصصة في المياه على مستوى العالم.

وطورت الهيئة النظام المبتكر داخلياً بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المطورة داخلياً لأتمتة وإدارة عمليات الشبكة الذكية.

ويتيح النظام للهيئة مراقبة ما يزيد على مليون عداد مياه ذكي، وتوسيع مجالات الفحص لتشمل كل أعطال العدادات الذكية. وقد أسهم النظام الذكي في تقليل الوقت اللازم لفحص العدادات بشكل ملحوظ من 30 يوماً إلى ساعة واحدة فقط، مما أدى إلى توفير 214 مليون جالون من المياه.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بفوز الهيئة بإحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال المياه، مشيراً إلى أن الجائزة تأتي تقديراً لأحد أكبر مشاريع البنية التحتية المتقدمة لعدادات المياه الذكية في العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030. ونواصل من خلال الشبكة الذكية تطوير بنيتنا التحتية المتقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتلتزم الهيئة بمواصلة تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، وتعزيز مراقبة وإدارة شبكة المياه التابعة لها، وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات واعتمادية إمدادات المياه، وترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد في شبكات المياه والتي بلغت 4.6% مقارنة مع نحو 15% في أميركا الشمالية».

وأضاف معالي الطاير: «تشكل العدادات الذكية العمود الفقري للشبكة الذكية، وإحدى دعائم التحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد، وضمان توفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والاستدامة والجودة. وقد نجحت الهيئة في تركيب 1,066,558 عداداً ذكياً للمياه».

من جانبه، قال المهندس عبد الله عبيد الله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية: «أظهرت الهيئة قدرات داخلية استثنائية من خلال تهيئة وصيانة منظومة البنية التحتية المتقدمة لعدادات المياه الذكية بالكامل، واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة. وأسهم تطوير كوادر الهيئة لأنظمة مبتكرة ومؤتمتة لمراقبة الشبكة على مدار الساعة في تحقيق وفورات للهيئة منذ العام 2017 وحتى اليوم بلغت نحو 201.1 مليون درهم، وحل أكثر من 40.6 ألف حالة خلل بالعداد، و13,397 حالة زيادة أحمال. كما نجحت الهيئة في إشعار أكثر من 1.9 مليون مستهلك بالتسرب الداخلي للمياه لديهم، مما جنب هدر أكثر من 11 مليار جالون من المياه أي ما يبلغ نحو 610 ملايين درهم».