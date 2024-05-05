بوصلة السياحة العالمية تتجه نحو الإمارات عبر «سوق السفر العربي»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تتجه بوصلة السياحة العالمية صوب دولة الإمارات اليوم مع انطلاق النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، التي تقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الدوائر والجهات السياحية المحلية ضمن أكثر من 2.300 عارض من 165 دولة.

ويركز معرض سوق السفر العربي هذا العام، والذي يتوقع استقطاب ما يزيد على 41 ألف زائر، على موضوع «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، مع تسليط الضوء على الدور الحاسم للشركات الناشئة ورواد الأعمال في تشكيل مستقبل القطاع، حيث سيوفر المعرض منصة مثالية لقادة الصناعة وصناع القرار في جميع أنحاء العالم لتمكين مجتمع السفر والسياحة من تسخير ريادة الأعمال وتحديد فرص النمو.

ويقدم برنامج المؤتمر الذي يستمر لأربعة أيام أكثر من 50 جلسة إعلامية يقدمها أكثر من 200 متحدث بارز سيخاطبون الحضور عبر المسرح العالمي والمسرح المستقبلي الجديد للمعرض، حول العديد من الرؤى السياحية في المنطقة ومن بينها أهداف وخطط دبي السياحية للسنوات القادمة، وكذلك مناقشة وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها الاستراتيجيات الرئيسية لدعم وتطوير السياحة في المنطقة خلال المناقشة الوزارية: تبسيط السياحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

ويستضيف المعرض أيضاً قمة رؤى السوق على المسرح العالمي في يوم الافتتاح، لاستكشاف إمكانات الصين والهند وأميركا اللاتينية مع ظهورها كلاعبين رئيسيين في السياحة العالمية، فيما سيتم تسليط الضوء في مسرح المستقبل، على الاتجاهات التي تشكل مستقبل قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، و«العصر الجديد لسياحة الجزر»، الذي يستكشف كيف توفر الجزر في الشرق الأوسط فرصاً جديدة للسياحة.

نمو المشاركة

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته نسختنا الثلاثون في عام 2023، فقد زادت مشاركة العارضين بنسبة ملحوظة بلغت 26% هذا العام، مما يجعل نسخة هذا العام من المعرض هي الأكبر في تاريخ الحدث»

وأضافت كورتيس: «يؤكد هذا النمو الملحوظ سمعة سوق السفر العربي ومكانته الرفيعة باعتباره حدثاً عالمياً لمجتمع السفر والسياحة العالمي، حيث يوفر منصة مثالية لممارسة الأعمال التجارية والتواصل وتبادل المعرفة للحاضرين والعارضين المشاركين عبر مجموعة واسعة من قطاعات السفر والقطاعات».

أداء استثنائي

وينطلق المعرض في وقت يواصل فيه القطاع السياحي في الدولة أداءه الاستثنائي، إذ استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة 5.4 مليون نزيل خلال شهري يناير وفبراير 2024، بنسبة نمو قدرها 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، مع ارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى أكثر من 82.6%، وارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 9.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لأحدث بيانات مجلس الإمارات للسياحة.

وتترجم المؤشرات والنتائج المسجلة خلال العام الماضي ريادة القطاع السياحي في الدولة ومنها، ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023، بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال عام 2023، مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.

سياحية أبوظبي

تشارك دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بجناح كبير تسلط من خلاله الضوء، بالتعاون مع شركائها الرئيسيين، على التجارب المتنوعة في الإمارة، التي تلبي تطلعات زوارها الباحثين عن الإلهام والمغامرة والتأمل والاستجمام، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة على مدار العام، خاصة في ضوء الاستراتيجية السياحية الجديدة للإمارة 2030، التي تشكّل بداية حقبة جديدة من التوسع والتطور الاستراتيجي ودفع عجلة التنمية الشاملة.

ومن المتوقع أن تستحوذ الاستراتيجية الجديدة على مناقشات الجهات المشاركة تحت مظلة الدائرة، لبحث الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفاتها، والتي من أبرزها زيادة أعداد الزوار من حوالي 24 مليون زائر في عام 2023 إلى ما يُقارب 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030 (زوار الليلة الواحدة وزوار اليوم الواحد)، بنمو سنوي يبلغ 7،% بالإضافة إلى توفير حوالي 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مع تطوير البنية التحتية السياحية بأكملها لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب مضاعفة أعداد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة من 3.8 مليون في عام 2023 إلى 7.2 مليون زائر في عام 2030، وزيادة الغرف الفندقية المتاحة من 34.000 غرفة في عام 2023 إلى 52.000 غرفة بحلول عام 2030، وتعزيز بيوت العطلات لتنويع خيارات الإقامة للزوار.

وأعلنت «ميرال ديستينيشنز»، التابعة لشركة ميرال، وشريك العمليات التجارية لجزيرة ياس والسعديات في أبوظبي، اعتزامها استعراض مشاريعها المقامة بجزيرتي ياس والسعديات خلال مشاركتها في فعاليات المعرض، وتسليط الضوء على مرافقها الترفيهية، بالإضافة إلى الكشف عن حملتها الترويجية الجديدة التي تنظمها تحت عنوان «أطلق حواسك» في جزيرة السعديات.

سياحة دبي

تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بجناح ضخم يضم 129 جهة من الشركاء والجهات المعنية بالقطاع لتسليط الضوء على العروض السياحية المبتكرة والمتنوعة التي تقدمها المدينة، ومقومات تمكين قطاع السياحة في دبي، من استثمار الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة، لإرساء مسارات جديدة لتحقيق النمو خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية.

وتستوحي هذه المنهجية الاستراتيجية مفهومها من مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتصبح الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

واستقبلت دبي خلال العام 2023 أكثر من 17.15 مليون زائر دولي، ما يمثل نمواً بنسبة 19.4 % مقارنة بالعام 2022، الذي سجل 14.36 مليون زائر، مع استمرار الإمارة في تعزيز هذا الزخم القوي، حيث استقبلت 3.67 مليون زائر دولي في شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وساهم هذا الأداء المتميز في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها الوجهة الأولى عالمياً في جوائز اختيار المسافرين من موقع «تريب أدفايزر»، لتصبح أول مدينة تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

سياحة الشارقة

تركز مشاركة إمارة الشارقة في سوق السفر العربي 2024 على استعراض آخر المشاريع السياحية والترفيهية والخطط المستقبلية التي تقودها الإمارة، والتعريف بالعوامل التي رسخت مكانتها وجهةً مفضلةً للسياح والزائرين من مختلف دول العالم، إلى جانب تبادل الآراء والتجارب مع الجهات المشاركة، وتسليط الضوء على دور الابتكارات في تعزيز مفاهيم النمو والاستدامة والتنافسية في قطاع السياحة.

ويضم الجناح 27 جهة من القطاعين العام والخاص، من ضمنها هيئة الإنماء التجاري والسياحي التي تحرص على المشاركة في هذا المعرض الدولي بشكل سنوي.

حضور قوي

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن مشاركتها بحضور قوي في معرض سوق السفر العربي 2024، لكشف النقاب عن التراث الثقافي الغني لعجمان، وأجندة الفعاليات والأنشطة، والعروض السياحية المتنوعة، ومسار النمو الملحوظ لقطاع السياحة.

وتماشياً مع رؤية عجمان 2030، تسعى دائرة التنمية السياحية إلى البحث عن شركاء استراتيجيين خلال المعرض لتعزيز التعاون وتعزيز مكانة عجمان كوجهة رائدة في السياحة العالمية.

ووفقاً لمؤشرات الربع الأول، سجلت الفنادق زيادة 7 % في إجمالي الإيرادات، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يُظهر بداية مالية قوية للعام الحالي. وتُعزز هذه الزيادة ارتفاع نسبة الإشغال بنسبة 3،% مما يشير إلى زيادة في الطلب على الإقامة. كما يُلاحظ ارتفاع ملحوظ بنسبة 9 % في عدد الزوار الإجمالي.