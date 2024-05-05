الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشاركات دولية في «قمة AIM للاستثمار»

مشاركات دولية في «قمة AIM للاستثمار»
6 مايو 2024 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جامعة أبوظبي تختتم فعاليات مؤتمر معامل التأثير العربي
«زايد العليا» تفتتح مشروع الألعاب الخارجية لأصحاب الهمم

تنطلق غداً الثلاثاء في أبوظبي فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2024 وتستمر حتى 9 مايو الجاري بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين عالميين، لاستكشاف مسارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عالمياً.
ويشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وفخامة أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحشد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات الدولية ورؤساء الشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء، فعاليات قمة AIM للاستثمار والتي تمتد على مدار 3 أيام، تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا».

أبوظبي
الاستثمار
سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
مدغشقر
إثيوبيا
ثاني الزيودي
أبو الغيط
آخر الأخبار
إسقاط مساعدات على شمال قطاع غزة
علوم الدار
فيديو.. "طيور الخير" تُسقط مساعدات جديدة على شمال غزة
اليوم 16:58
مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
علوم الدار
الإمارات توصل 400 طن من المساعدات الغذائية لسكان غزة
اليوم 16:45
دخان يتصاعد من قرية في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا
اليوم 16:36
الإمارات تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي قطاع غزة عبر تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات إلى من هم في حاجة إليها (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة
6 مايو 2024
سفينة الشحن «روبيمار» التي غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» اختار نهج التصعيد والقرصنة بدلاً من السلام
6 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©