مشاركات دولية في «قمة AIM للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الثلاثاء في أبوظبي فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2024 وتستمر حتى 9 مايو الجاري بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين عالميين، لاستكشاف مسارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عالمياً.

ويشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وفخامة أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحشد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات الدولية ورؤساء الشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء، فعاليات قمة AIM للاستثمار والتي تمتد على مدار 3 أيام، تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا».