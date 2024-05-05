14 مشروعاً عقارياً جديداً توفر 2600 وحدة سكنية بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

توسعت الشركات العقارية في أبوظبي منذ بداية العام الحالي في إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، في ظل الطلب المرتفع على شراء العقارات بالعاصمة لاسيما من المستثمرين الأجانب. وكشفت منصة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن تسجيل 26 مشروعاً عقارياً جديداً بأبوظبي منذ بداية 2024 حتى الآن، منها 14 مشروعاً توفر نحو 2600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 12 مشروعاً توفر أراضي سكنية وتجارية وإدارية وخدمية. وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد»، أن مواصلة الشركات العقارية بأبوظبي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة يعكس حالة النشاط والنمو التي يشهدها السوق العقاري خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر في زيادة مبيعات المشاريع العقارية، والتي يتم بيع معظمها فور الطرح مباشرة. وضمت قائمة المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» خلال العام الحالي، 3 مشاريع لشركة الدار العقارية، توفر نحو 840 وحدة سكنية، هي «نوران ليفنج» و«سما بارك» و«منارة ليفنج 2». كما تضم قائمة المشاريع «ذا باي ريزيدنس» لشركة بركة للتطوير العقاري في جزيرة ياس، ويضم 139 شقة، وبلووم ليفينج (جرانادا 1) في مدينة زايد لبلووم العقارية ويضم 483، و«قرية المانغروف» في منطقة ريدان لشركة مانغروف للعقارات ويوفر 255 وحدة، بالإضافة إلى مشروع «فيل 11» لشركة بورتفيل للتطوير العقاري، ويوفر 111 شقة في مدينة مصدر، و«بلازا 2» لشركة ريبورتاج العقارية ويوفر 120 وحدة بمدينة مصدر، و«ريم إيت» لشركة ساس العقارية ويضيف 54 وحدة بجزيرة الريم.

وتم تسجيل مشروع «برج ايلي صعب الريم» لشركة أوهانا للتطوير العقاري، ويوفر 174 وحدة سكنية، ومشروع «مساكن الواحة» لمؤسسة عبدالواحد فقيه للاستثمار العقاري، وتوفر 50 وحدة سكنية، و«بوابة الشرق - المرحلة السادسة» لشركة بني ياس للاستثمار والتطوير، ويوفر 91 تاون هاوس، و«حدائق الجرف 3 أ» لشركة أمكان العقارية، ويوفر 174 وحدة سكنية، كما تم تسجيل مشروع «ذا سورس تيراسيس» لشركة الدار، ويوفر 58 وحدة.

كما شهدت المنصة تسجيل 10 مشاريع لشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، حيث توفر المشاريع قطع أراضي خدمية وسكنية وتجارية وإدارية بمنطقة الفقع والعين، وتشمل غولدن ميدوز، ورانشز، وصن فالي، ورويال بالمز، وبارك فيستا، وغزال بارك فيو، ونخيل أوويسز، ورابيان هيلز ايستيت، وارابيان هيلز، وديونز هايتس، بجانب مشروعي «بدع الجبيل 1»، و«بدع الجبيل 2» لشركة جبيل آيلاند للاستثمار ويوفران أراضي سكنية وتجارية وخدمية.

نمو الطلب

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، إن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نموا ملحوظا في الطلب سواء من المستثمرين المحليين أوالأجانب، في ظل ما توفره الإمارة من فرص استثمارية واعدة، فضلا عن توالي الكشف عن العديد من المبادرات المحفزة للاقتصاد.

وأطلقت بلووم القابضة فبراير الماضي، مشروع «سيفيل»، أول مشاريعها في عام 2024 والمرحلة الخامسة من المجمّع السكني «بلووم ليفينج» في مدينة زايد بأبوظبي، كما كشفت أبريل الماضي عن إطلاق «أولفيرا»، المرحلة السادسة من مشروع بلووم ليفينج. وتم تصنيف «بلووم ليفينج»، كمنطقة استثمارية، ما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. وأوضح واكيم أن إطلاق مرحلة جديدة من مشروع «بلووم ليفينج» بداية العام الحالي، يأتي بعد نجاح المراحل الأربع الأولى من المشروع، موضحاً أن المرحلة الخامسة «سيفيل» توفر خيارات واسعة من الوحدات السكنية المميزة والمصممة بعناية لتناسب احتياجات جميع المقيمين على اختلاف تطلعاتهم، كما تمنح خيارات واعدة للمستثمرين.

وجهة رائدة

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، إن أبوظبي رسخت مكانتها كوجهة رائدة للعقارات الفاخرة في المنطقة، مدفوعة بالعديد من العوامل، أبرزها النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة، والسياسات والحوافز الحكومية الجاذبة للمستثمرين، وتسهيلات التأشيرات والإقامة، وخيارات التملك الحر للعقارات.

وأعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار مؤخراً عن إطلاق «بدع الجبيل»، على الواجهة البحرية ضمن جزيرة الجبيل، بتكلفة تطويرية تبلغ 4 مليارات درهم.

وأكد حيدر أن مشروع بدع الجبيل يستقطب اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، في ظل ما توفره الجزيرة من مزايا متنوعة للمقيمين، لاسيما مع بدء تسليم الوحدات السكنية في جزيرة الجبيل للمشترين مؤخراً.