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اقتصاد

الذهب يصعد وسط آمال بخفض الفائدة

أسعار الذهب(موضوعية)
6 مايو 2024 09:51

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ أدت التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2309.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2318.80 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 26.89 دولار للأوقية. وخسر البلاتين نحو 0.7 بالمئة إلى 948.97 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 946.58 دولار.

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المصدر: وكالات
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