ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين.



وبحلول الساعة 0852 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 83.69 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتاً أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 78.95 دولار للبرميل.



وفي الأسبوع الماضي، شهدت العقود الآجلة لكلا الخامين أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر، إذ تراجع برنت أكثر من سبعة بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 6.8 بالمئة، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).