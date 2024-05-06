14.2 مليار درهم إيرادات «ألفا ظبي» في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة خلال هذا الربع 4.6 مليار درهم، ما يعكس الزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجية المجموعة عبر قطاعات الأعمال الرئيسية، والتزامها الراسخ بتحقيق أفضل قيمة للمساهمين.

وحققت المجموعة نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلة إيرادات بلغت 14.2 مليار درهم إماراتي (بارتفاع بنسبة 11%)، كما سجل صافي الأرباح التشغيلية ارتفاعاً قياسياً بنسبة 232% مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2023، في حين سجلت المجموعة زيادة في معدل السيولة بنسبة 29% (على أساس سنوي) في رصيدها النقدي ليصل إلى 21.5 مليار درهم.

وقال محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»: «تؤكد الأرباح الكبيرة التي سجلتها شركة ألفا ظبي القابضة قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو بفعالية وسعينا المتواصل لتحقيق التميز، وبنظرة شاملة، عكست نتائجنا المالية لهذا الربع نمونا المتواصل على أساس سنوي، والتزامنا الثابت بالقطاعات الحيوية لحاضر ومستقبل اقتصاد دولة الإمارات».

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «استهلت ألفا ظبي عام 2024 بالقوة ذاتها التي اختتمت فيها عام 2023، حيث حققت المجموعة أداءً قوياً، وواصلت مسيرة زخم نمو الأعمال. وقد عكست الإيرادات البالغة 14.2 مليار درهم والقفزة الكبيرة التي حققتها الأرباح التشغيلية بنسبة 232% حرص المجموعة على اغتنام الفرص عبر محفظة أعمالنا المتنوعة وكامل المشهد الاستثماري. ونلتزم بشكل رئيسي بتنفيذ استثمارات تعزز من مكانتنا ودفع أعمال (ألفا ظبي) نحو آفاق جديدة من النمو والتميز وتحقيق أثر إيجابي ملموس على قطاعات الأعمال الحيوية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة».

وعزت المجموعة هذا الأداء القوي إلى عدد من العوامل، مثل التوسع العضوي ضمن محفظتها الاستثمارية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة بتعزيز القيمة للمساهمين. كما لعبت محفظة ألفا ظبي المتنوعة دوراً رئيسياً في مواصلة تحقيق النمو.

وقامت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2024، بإعادة تصنيف استثمارها في شركة «كيو القابضة»، وإلغاء وضعها كشركة تابعة، لتعتمد المجموعة قياس استثماراتها بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أرباح قدرها 1.4 مليار درهم، كما حققت شركة «بيو هيلث» أرباحاً بلغت 0.6 مليار درهم إماراتي.

وحافظت «ألفا ظبي» على موقع متميز يتيح لها دفع عجلة النمو المستقبلي، مدعومة بمحفظتها الاستثمارية الرائدة، ومكانتها المالية القوية، وقدرتها على تنفيذ المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ واستكشاف الفرص الاستثمارية. وتركز المجموعة على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتنوع الجغرافي، إلى جانب اعتماد وتطبيق إطار وممارسات مشددة لحوكمة الشركات لضمان استمرار الشركة في تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميها.