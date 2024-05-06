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اقتصاد

8 مليارات درهم صافي أرباح «العالمية القابضة»

8 مليارات درهم صافي أرباح «العالمية القابضة»
7 مايو 2024 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الشركة العالمية القابضة تحقيق نمو بنسبة 87.6% خلال الربع الأول من عام 2024 مع صافي أرباح بقيمة 8 مليارات درهم (مقارنة بمبلغ 4.3 درهم خلال الربع الأول من عام 2023)، مما يظهر نمواً كبيراً والتزاماً راسخاً بتعزيز قيمة المساهمين.
ويعزى هذا النمو والذي جاء مدفوعاً بالأداء القوي في القطاعات الأساسية للشركة العالمية القابضة (العقارات والإنشاءات، والتكنولوجيا، والملاحة البحرية والتجريف، والأغذية، وغيرها من الخدمات الأخرى)، مما أدى إلى تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 22.5% لتصل إلى 19.3 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالإيرادات والتي بلغت قيمتها 15.7 درهم إماراتي مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023.
وأدى الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال الربع الأول من عام 2024 إلى تحقيق هامش ربح بعد الضريبة بنسبة 41.6% وربحية وعائد لكل سهم بلغ قدره 2.17 درهم.
أفاد سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة قائلًا: «تؤكد الإيرادات القياسية لهذا الربع على مرونتنا المستمرة وتركيزنا الاستراتيجي على تحقيق التقدم والتطور من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة جيداً برؤية ثاقبة التي تعزز التآزر التشغيلي وتعزز مكانتنا بصفتنا شركة رائدة عالمياً في الصناعة».
واتخذت المجموعة خطوة مهمة نحو تحقيق خططها للنمو والاستدامة طويلة المدى خلال الربع الأول من عام 2024 مع الإعلان عن تأسيس «شركة الجيل التالي القابضة» (شركة تو بوينت زيرو). وتهدف إلى التركيز على القطاعات الرئيسة بما في ذلك الخدمات المالية، وإدارة المعادن والموارد، والتكنولوجيا التحويلية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن النظم البيئية الرقمية والعملات المشفرة.
وخلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول، اتخذت المجموعة قراراً استثنائياً بالموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي. وتهدف هذه المبادرة، المقرر تنفيذها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد، إلى إلغاء الأسهم التي تم شراؤها مع الالتزام بضوابط التداول المنصوص عليها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تخضع لقرارات مجلس الإدارة.

الشركة العالمية القابضة
العقارات
التكنولوجيا
الاستدامة
الذكاء الاصطناعي
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