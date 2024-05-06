1.3 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بقيمة 1.3 مليار درهم خلال جلسة الأمس، وظلت الأسواق «متماسكة» قرب مستويات إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستوى 9035 بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.025%، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 4155 نقطة، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.317%.

سوق أبوظبي

وبلغت قيمة التداول في سوق العاصمة أبوظبي 1.065 مليار درهم خلال جلسة التداولات أمس، توزعت على 346 مليون سهم تم تداولها من خلال 20 ألف صفقة تقريباً، أبرمت في السوق خلال الجلسة.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 23 شركة، مقابل انخفاض أسعار 35 شركة، فيما ظلت أسعار السوق لـ 52 شركة دون تغيير، وفقاً لمستويات إغلاقها الرسمية أمس، مقارنة مع أسعار الإغلاق المسجلة له بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.

وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب يوم أمس سجلت صافي بيع بقيمة 37 مليون درهم تقريباً، رغم أن الأجانب استحوذوا على ما يقارب 36% من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الجلسة. وتركزت التداولات في سوق العاصمة على أسهم الشركة العالمية القابضة التي تصدرت قائمة الشركات الأكثر تداولاً بقيمة 200 مليون درهم تقريباً، وبلغ سعر سهم الشركة 399.500 درهم، بانخفاض طفيف نسبته 0.03%، تلتها التداولات على أسهم «الدار العقارية» بقيمة 138 مليون درهم، والتي أغلق سهمها مرتفعاً بنسبة 2.79% عند مستوى 5.890 درهم. كما استقطب سهم «ألفا ظبي» تداولات بقيمة 83 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى 13.780 درهم، مرتفعاً 0.58%.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 215 مليون درهم، موزعة على 79 مليون سهم تم تداولها من خلال 6.8 ألف صفقة.

وكانت محصلة التداولات في سوق دبي المالي هي ارتفاع أسعار 16 شركة مقابل تراجع أسعار 18 شركة، فيما أغلقت أسعار 6 شركات دون تغيير، مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية لها بنهاية الأسبوع الماضي. وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي بلغت نحو 16 مليون درهم صافي شراء، فيما بلغت حصتهم نحو 50% من إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة الأمس.

وفي سوق دبي المالي، تركزت التداولات على أسهم إعمار العقارية بقيمة 70 مليون درهم، حيث أغلق السهم مرتفعاً بنسبة 1.923% عند مستوى 7.950 درهم. تلتها التداولات على أسهم إعمار للتطوير بقيمة 24 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة أيضاً في المنطقة الخضراء، مرتفعاً بنسبة 0.988% عند سعر الإغلاق البالغ 8.180 درهم. واستقطب سهم بنك الإمارات دبي الوطني نحو 15 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.198% عند مستوى 16.900 درهم.