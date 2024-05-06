«فلاي دبي»: الانتقال تدريجياً إلى مطار آل مكتوم خلال عامين

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي عن اعتزام الناقلة البدء خلال العامين المقبلين في الانتقال التدريجي إلى مطار آل مكتوم، مؤكداً أن مشروع المطار الجديد سيكون له انعكاس كبير على حركة الطيران في الإمارات والمنطقة وسيسهم في تعزيز مكانة دبي كمحور عالمي للنقل الجوي.

وأضاف الغيث أن وتيرة نمو الطلب على السفر تشهد نمواً متسارعاً منذ بداية العام الجاري وهو امتداد للنمو الذي حققته الناقلة خلال العام الماضي، مشيراً إلى نقل فلاي دبي نحو 5 ملايين مسافر خلال الفترة من 1 يناير وحتى 28 أبريل 2024، بنمو 13% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الغيث في تصريحات صحفية على هامش مشاركة فلاي دبي في معرض سوق السفر العربي: إن الناقلة تعتزم افتتاح 10 وجهات خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر المقبل في ظل ارتفاع الطلب على السفر خلال فصل الصيف، متوقعاً أن يشهد الطلب على السفر نمواً كبيراً خلال فصل الصيف المقبل.

وأشار الغيث إلى أنه، منذ بداية عام 2024، نمت شبكة فلاي دبي مع بدء عملياتها إلى مومباسا ولانكاوي وبينانغ والجوف والبحر الأحمر، وإعلان التوسع في شبكتها الأوروبية مع إطلاق رحلات إلى بازل وريغا وتالين وفيلنيوس، موضحاً أنه ومع بدء رحلات وجهاتها الموسمية الصيفية بين يونيو وأكتوبر تنمو شبكة الناقلة إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي في فلاي دبي: تواصل الناقلة توسيع شبكتها باستمرار بما ينعكس على نمو عملياتها بشكل أكبر في جنوب شرق آسيا، مع إضافة ماليزيا بالإضافة إلى التوسع المستمر في أفريقيا وأوروبا على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه مع نمو السعة المقعدية نمت أعداد المسافرين على متن طائرات فلاي دبي منذ بداية هذا العام على الرغم من أن هذا النمو قد تضاءل بسبب التأخير المستمر في تسليم الطائرات.

وأضاف الغيث: «ما زلنا نسير على الطريق الصحيح لواحد من أكثر فصول الصيف ازدحاماً على الإطلاق مع بدء جدول الصيف الموسمي اعتباراً من شهر يونيو، لافتاً إلى أن التركيز ينصب خلال الأشهر القليلة المقبلة على مشروع التحديث الطموح عبر الأسطول، والذي سيضمن تجربة أكثر راحة وموثوقية للعملاء على متن الطائرة».

وارتفع أسطول فلاي دبي إلى 86 طائرة من طراز بوينج 737 مع انضمام طائرتين جديدتين منذ بداية العام 2024 لخدمة شبكة الناقلة المتنامية، وست طائرات أخرى من المتوقع تسلمها بحلول نهاية العام وسط التحديات المستمرة في سلسلة التوريد والتأخير في جدول تسليم الطائرات.

وأشار الغيث إلى أن فلاي دبي أطلقت في يناير الماضي مشروعاً للتحديث الكامل للمقصورة الداخلية لغالبية أسطول الشركة من طائرات بوينج من الجيل الجديد، موضحاً أنه قد تم تحديث المقصورة بالكامل لثماني طائرات من خلال تركيب مقاعد درجة الأعمال يمكن تحويلها إلى أسرة ومقاعد الدرجة السياحية الجديدة من ريكارو التي تعكس منتجات فلاي دبي على طائراتها الأحدث داخل المقصورة، لافتاً إلى أنه سيتم تجهيز جميع الطائرات المحدثة بنظام الترفيه الجوي لضمان تجربة سفر أكثر راحة وموثوقية للمسافرين عبر الأسطول.

وقال: إن الشركة تهدف إلى استكمال برنامج تحديث الأسطول قبل نهاية العام، ويتم تنفيذ المشروع الطموح من قبل فريق الصيانة الداخلي في فلاي دبي وشركة جي ام آر ايروتيك للإصلاح والصيانة.

وتضم شبكة فلاي أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، وأكثر من 90 من هذه الوجهات لم تكن ترتبط برحلات طيران مباشر مع دبي، أو لم تكن تخدمها شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.