النائب الأول لحاكم دبي يستعرض واقع ومستقبل القطاع المالي العالمي

دبي (وام)

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، عدداً من كبار المسؤولين والقيادات العالمية وصُنّاع القرار في القطاع المالي العالمي، وذلك على هامش أعمال اليوم الأول لـ «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» في نسختها الثانية.

واستعرض سموّه مع كبار المسؤولين العالميين المشاركين في القمة مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بواقع ومستقبل القطاع المالي العالمي، وإسهام دبي في تشكيل ملامحه بما تقدمه من خدمات نوعية وتركيز على مجالات الابتكار التي تعزز نمو التكنولوجيا المالية الناشئة، وبما يخدم القطاع ويدعم فرص تطوره وازدهاره، كذلك تم التطرّق إلى أهمية تبادل الخبرات لاسيما على صعيد الابتكار في التكنولوجيا المالية، وسبل تعزيز التعاون في تطوير البُنى التحتية المالية، وأسواق المال، وإدارة الثروات، وبما يدعم تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى جعل دبي واحدة من أهم 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم بحلول العام 2033.