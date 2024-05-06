«ميرال» تسجل أعلى معدل بعدد الزيارات لجزيرتي ياس والسعديات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، عن تسجيل جزيرتي ياس والسعديات أرقاماً قياسية في عدد الزيارات خلال العام الماضي 2023، بلغت 34 مليون زيارة لجزيرة ياس، فيما شهدت جزيرة السعديات نمواً في عدد الزيارات بنسبة 44% مقارنة بعام 2022، متوقعاً أن تواصل الوجهتان زخم الانتعاش خلال العام الجاري الذي شهد في الأشهر الأربعة الأولى نمواً كبيراً في الزيارات من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار الزعابي في تصريحات على هامش مشاركة مجموعة ميرال في سوق السفر العربي المقام حالياً في دبي، دخول العديد من المشاريع التطويرة الجديدة في الوجهتين مراحل متقدمة من الإنجاز، أبرزها الانتهاء من تصاميم توسعة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» تمهيداً لبدء أعمال الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، وستشكل إضافة نوعية لعالم ورنر براذرز، بإضافة تجارب جديدة مميزة، وذلك إلى جانب تطوير مشروعين آخرين في جزيرة السعديات، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، هما مشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي، والذي يقترب من الانتهاء من الأعمال الإنشائية استعداداً للترحيب قريباً بالزوار، بالإضافة إلى متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي، المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به العام المقبل 2025، يكون الأكبر من نوعه في المنطقة.

وكشفت ميرال خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي، عن تسجيل جزيرة ياس أكثر من 34 مليون زيارة، بارتفاع قدره 38% مقارنة بعام 2022 الذي سجل 24.9 مليون زيارة، فيما شهدت جزيرة السعديات نمواً في عدد الزيارات بنسبة 44% مقارنة بعام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: «تؤكد هذه الأرقام القياسية التزامنا بتعزيز مكانة جزيرة ياس كإحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام، وجزيرة السعديات كوجهة شاطئية وطبيعية وثقافية رائدة. وتماشياً مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، فإننا نهدف إلى تقديم وجهات وتجارب ترفيهية وثقافية جديدة تعزز تجارب الزوار وتوفر قيمة مستدامة، وتسهم بشكل كبير في تعزيز النمو السياحي والتنويع الاقتصادي للإمارة».

أرقام قياسية

وشهدت المدن الترفيهية وكلايم أبوظبي في جزيرة ياس زيادة في عدد الزيارات بنسبة 83% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وعلى المستوى الإقليمي، شهدت الزيارات من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً بنسبة 125% مقارنة بالعام السابق. وشهدت المدن الترفيهية في جميع أنحاء الجزيرة أيضاً زيادة كبيرة بنسبة 167% في الزيارات الدولية، لا سيما من الزوار والسياح من الهند والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا.

وشهدت جزيرة ياس أيضاً نمواً كبيراً في فعالياتها الترفيهية في عام 2023 بنسبة بلغت 87%، متجاوزة توقعات الجمهور، حيث اجتمع أكثر من 560 ألف مشارك للاستمتاع بحفلات موسيقية وعروض وفعاليات عائلية ورياضية عالمية المستوى، بما في ذلك المسرحية الغنائية «الأسد الملك»، ونزالات الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي UFC»، ومباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، وعرض «ديزني على الجليد»، وعرض كيفن هارت الكوميدي، وحفل فرقة بلاك بينك، وفرقة باك ستريت بويز، والفنان عمرو دياب وغيرهم الكثير.

مشاريع تطويرية

من المقرر أن تشهد جزيرة ياس العديد من المشاريع التطويرية الجديدة، بما في ذلك توسعة «ياس ووتروورلد أبوظبي» بمساحة إضافية تبلغ 16.900 متر مربع، والتي ستضم إضافة رائعة تبلغ 3.3 كيلومتر من المنزلقات الجديدة المقرر الانتهاء منها في عام 2025، و«عالم هاري بوتر السحري» وهي منطقة هاري بوتر الترفيهية في «عالم وارنر براذرز أبوظبي». وتشمل المشاريع الإضافية الأخرى تطوير وجهة شاطئية بطول 560 متراً، لتشكل إضافة جديدة لتجارب الترفيه ونمط الحياة العصري في ياس باي ووترفرونت. كما تشمل معالم الجذب القادمة في جزيرة السعديات بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي مشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي، وهي تجربة فنية متعددة الحواس في المنطقة الثقافية في السعديات، والتي سترحب قريباً بالزوار من خلال توفير مساحات ملهمة يلتقي فيها الفن مع التكنولوجيا لإثارة الفضول والخيال والإبداع لدى جميع الزوار، بالإضافة إلى متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي، المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في المنطقة.

وحصدت جزيرة ياس وجزيرة السعديات أكثر من 170 جائزة إقليمية ودولية مرموقة في عام 2023. وحصدت جزيرة ياس 130 جائزة مرموقة، في حين حصلت جزيرة السعديات على أكثر من 40 جائزة مرموقة في قطاع السفر والسياحة.

صيف استثنائي

استقبلت الوجهة أيضاً 23 مجموعة من مجموعات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث شهدت زيادة قدرها 77% مقارنة بالعام السابق، مع رصد زيادة إجمالية في معدل الإنفاق بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالشراكة التي عقدتها ميرال مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض والتي أسفرت عن إنشاء صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وميرال المشترك لفعاليات الأعمال، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.