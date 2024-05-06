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اقتصاد

أحمد بن سعيد يفتتح فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024

أحمد بن سعيد خلال افتتاح فعاليات معرض سوق السفر العربي بحضور عبد الله بن طوق (وام)
7 مايو 2024 01:41

دبي (وام)

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، فعاليات الدورة الـ31 من معرض «سوق السفر العربي»، الحدث العالمي الرائد في مجال السفر والسياحة، والذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى التاسع من مايو الجاري، بمشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ الحدث بنحو 2300 عارض يمثلون 165 دولة.
وأكد سموه، خلال الافتتاح، أن الإقبال الكبير على حضور نسخة هذا العام من سوق السفر العربي من جانب القائمين على صناعة السياحة والسفر والضيافة حول العالم يؤكد مكانة دبي وجهة رئيسة لأنشطة السياحة والسفر في المنطقة، ويبرز دورها في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة من خلال جمعها لأبرز قادة القطاع على مستوى العالم.
وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بجولة في أروقة المعرض رافقه خلالها دانييل كورتيس، مديرة معرض السفر العربي في الشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين وقادة قطاع السفر والسياحة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتشكل الدورة الحالية من الحدث النسخة الأكبر من نوعها في تاريخ المعرض منذ إطلاقه في عام 1994 والتي شارك فيها آنذاك 300 عارض واستقطب 7000 زائر تجاري، حيث أثبت معرض سوق السفر العربي، على مر السنوات، مكانته كحدث عالمي رائد يجمع جميع قطاعات السفر والسياحة تحت سقف واحد، بما يوفره منصة مثالية لتكوين روابط وعلاقات جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات، حيث زادت مشاركة العارضين بنسبة 26% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، فيما من المتوقع أن تستقبل هذه النسخة أكثر من 41.000 زائر من جميع أنحاء العالم. وسيركز معرض سوق السفر العربي 2024 على موضوع «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، مع تسليط الضوء على رواد الأعمال ذوي الرؤى المستقبلية في قطاعات الطيران والإقامة والضيافة ومناطق الجذب السياحي، وتأكيد دورهم المؤثر في مستقبل القطاع.
ويضم جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام 200 متحدث من خلال انعقاد أكثر من 50 جلسة على مسرحين رئيسين هما: المسرح العالمي والمسرح المستقبلي الجديد، حيث سيستضيف المسرح العالمي مؤتمرات قمة يومية تستكشف ريادة الأعمال والأسواق النامية والاستدامة والرفاهية، بينما سيستضيف المسرح المستقبلي الجديد جميع الجلسات المتعلقة بالابتكار، والتي تغطي موضوعات متنوعة منها الذكاء الاصطناعي، ووجهات الجيل التالي وتكنولوجيا السفر وتوقعات الاتجاه المستقبلي.
وشهد اليوم الأول من الحدث انعقاد 12 جلسة نقاش، وألقى عصام عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، الكلمة الترحيبية بعنوان «بوابة إلى الرؤى العالمية»، والتي تحدد أهداف وخطط دبي السياحية للسنوات القادمة، كما يناقش عدد من وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، الاستراتيجيات الرئيسية لدعم وتطوير السياحة في المنطقة، وذلك خلال مؤتمرات القمة في سوق السفر العربي، حيث تختتم قمم ريادة الأعمال والرفاهية والاستدامة برنامج قمم سوق السفر العربي هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يناقش اليوم الثاني من الحدث، الاتجاهات الأكثر تأثيراً في تكنولوجيا السفر خلال جلسة «ما وراء الحدث: إزالة الغموض عن اتجاهات تكنولوجيا السفر لعام 2024 على المسرح المستقبلي»، بينما سيجمع المسرح العالمي نخبة من أبرز خبراء الطيران من «اتحاد النقل الجوي الدولي» و«طيران الرياض» و«أفييشن إكس لاب» و«سيريوم» لاستكشاف قدرة التكنولوجيا على إحداث تغيير جذري في قطاع الطيران، تليها جلسة حول التنقل في مستقبل السفر الجوي مع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي.
وتستعرض منطقة تكنولوجيا السفر، ضمن معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي، خلال اليوم الثاني لمعرض سوق السفر العربي، آخر التقنيات المبتكرة التي تقود قطاع السفر والضيافة، وستناقش قمة ريادة الأعمال، غداً، محور رعاية ريادة الأعمال في مجال السفر والسياحة لدفع النمو الاقتصادي، كما سيتم تسليط الضوء على استكشاف محفزات الابتكار خلال أوقات الاضطرابات العالمية.

أحمد بن سعيد
دبي
سوق السفر العربي
هيئة دبي للطيران المدني
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السفر
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