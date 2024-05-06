قمة AIM للاستثمار 2024 تنطلق اليوم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم «قمة AIM للاستثمار» في دورتها الثالثة عشرة التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركتها كشريك مجتمع الأعمال لـ«قمة AIM للاستثمار».

وقال عبد الله محمد المزروعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تشكل قمة AIM للاستثمار فرصة لاستكشاف الفرص الجديدة عبر مختلف المجالات الاستثمارية المحلية والعالمية، وتعد حدثاً استثنائياً يُتيح للقطاع الخاص المحلي فهم تحولات المشهد الاستثماري العالمي وسبل التكيّف معها».

وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «يأتي دعم غرفة أبوظبي لقمة AIM للاستثمار في ظل المكانة الخاصة التي تحظى بها على المستويين المحلي والعالمي، حيث نسعى من خلال مشاركتنا في الحدث إلى التعاون مع الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم لبحث وإيجاد المزيد من الفرص الفاعلة ومعالجة التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص».