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اقتصاد

28 مليار درهم سـوق إدارة المرافق في الإمارات

النمو الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية أديا إلى زيادة حجم سوق إدارة المرافق (الاتحاد)
7 مايو 2024 01:41

يوسف العربي (أبوظبي)

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يقدر حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات بنحو 27.9 مليار درهم «7.6 مليار دولار» في عام 2024، بحسب تقرير صادر عن شركة «موردر» البريطانية للأبحاث.
وتوقعت «موردر» البريطانية للأبحاث، وصول السوق إلى 38.6 مليار درهم «10.5 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7% خلال الفترة 2024-2029.
وعزا التقرير زيادة حجم سوق إدارة المرافق إلى النمو الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية، والتوسع في شبكة السكك الحديدية والمطارات ومرافق النقل والفنادق وغيرها، والقواعد الصارمة المتعلقة بالسلامة والنظافة في دولة الإمارات. 
وأفاد التقرير بأن التركيز المتزايد على ممارسات المباني الخضراء أدى إلى زيادة الطلب على إدارة المرافق، خاصة مع التركيز الحكومي على المدن الذكية، وخطط الرقمنة، وصولاً إلى ما يزيد على 1000 خدمة حكومية، وإنشاء 2000 نقطة اتصال Wi-Fi. 
وأكد التقرير أن المباني الخضراء تتطلب إدارة مرافق لضبط جودة الهواء وتنظيم استخدام الطاقة واستهلاك المياه ودعم تدوير النفايات بكفاءة، منوهاً بأن هذه المباني تعتمد على تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة والتطوير المنخفضة، وتوفير البيئة الداخلية الأكثر ملاءمة للصحة والسلامة ونظراً للطلب المتزايد على حلول الإدارة المستدامة للمرافق، قامت الشركات العامة بالقطاع بتحسين عروضهم بشكل كبير واكتسبوا فرصاً لعرضها بشكل أفضل. 
ويتم تقسيم صناعة إدارة المرافق في دولة الإمارات حسب المستخدم النهائي «التجاري والتجزئة، التصنيع والصناعية، الحكومي، البنية التحتية والخدمات». 
 وبالنسبة لاتجاهات سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات ذكر تقرير «موردر»: «يعد قطاع التجارة والتجزئة أحد القطاعات البارزة التي تسهم بحصة كبيرة في إدارة المرافق في الدولة، وذلك بسبب التطور السريع للبنية التحتية، وارتفاع الطلب من الفنادق ومنافذ البيع بالتجزئة ومراكز التسوق ومباني المكاتب في الدولة». 
 ولفت إلى أن دبي تشهد تنفيذ العديد من مشاريع التطوير التي يتم تنفيذها في القطاع التجاري علاوة على ذلك، حصل معرض إكسبو دبي 2020، الذي أقيم في مارس 2022، على استثمارات بقيمة 25.69 مليار درهم «7.0 مليار دولار» من حكومة دبي عبر مجموعة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية ذات الصلة، مما أدى أيضاً إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق في قطاع التجزئة. 
ويغطي القطاع التجاري مباني المكاتب التي تشغلها خدمات الأعمال، مثل مكاتب الشركات المصنعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل والتأمين، والعقارات، ومقدمي الخدمات الآخرين، ومن المتوقع أن يسمح النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء الإمارات بمزيد من التوسع في الخدمات التجارية وخدمات إدارة المرافق.
وأدى النمو الاقتصادي، والتنويع المستمر، وتزايد عدد السكان - وخاصة بين الأفراد ذوي الثروات العالية إلى زيادة مبيعات التجزئة في المنطقة، وشهدت تجارة التجزئة في دولة الإمارات تحولاً هائلاً في السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المشتركة للمؤسسات الخاصة والحكومية.
النمو المطرد
أدى النمو المطرد في التجارة الإلكترونية إلى بناء مستودعات ومراكز لوجستية جديدة وزيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق. ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة الاستثمارات من الحكومة ومن المتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على الطلب على إدارة المرافق في هذه المنطقة.  وتوقع التقرير أن يسهم تحسن الأنشطة السياحية في هذه المنطقة في نمو صناعة الفنادق، وبالتالي خلق طلب كبير على خدمات إدارة المرافق. علاوة على ذلك، فإن اتجاه الاستعانة بمصادر خارجية «التعهيد» يكتسب زخماً في مختلف الصناعات، مما يوفر آفاقًا للنمو. ولفت التقرير أن سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات يتميز بقدرة تنافسية عالية، حيث ينشط العديد من اللاعبين المحليين والدوليين في المنطقة.

الإمارات
إدارة المرافق
البنية التحتية
السكك الحديدية
المطارات
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