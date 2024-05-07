الذهب يصعد مع توقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدفوعة بتوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وبحلول الساعة 0148 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2324.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زاد بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2334.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.34 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 957.90 دولار.

وكسب البلاديوم 0.3 بالمئة ليبلغ 980.75 دولار.



