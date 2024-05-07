الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يصعد مع توقعات خفض الفائدة

الذهب
7 مايو 2024 07:23

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدفوعة بتوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وبحلول الساعة 0148 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2324.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زاد بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.

 

أخبار ذات صلة
الذهب يصعد وسط آمال بخفض الفائدة
3 مليارات درهم مبيعات الذهب في الإمارات

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2334.30 دولار للأوقية.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.34 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 957.90 دولار.
وكسب البلاديوم 0.3 بالمئة ليبلغ 980.75 دولار.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
بوتين
الأخبار العالمية
روسيا تشهد اليوم تنصيب بوتين رئيساً
اليوم 08:48
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 08:40
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خارج مركز اقتراع في أحمد آباد، الهند
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الهندي يدلي بصوته في الانتخابات العامة
اليوم 07:59
الذهب
اقتصاد
الذهب يصعد مع توقعات خفض الفائدة
اليوم 07:23
المركبة الفضائية بوينج "ستايلاينر"على قمة صاروخ
الترفيه
إرجاء إقلاع المركبة الفضائية "ستايلاينر"
اليوم 07:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©