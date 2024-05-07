انطلاق فعاليات قمة "AIM للاستثمار" 2024 في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

انطلقت، اليوم في أبوظبي، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة «AIM للاستثمار»، تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، وتستمر حتى 9 مايو الجاري بمشاركة دولية واسعة.

وتشهد القمة، التي تحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مشاركة أكثر من 100 وزير وعمدة مدينة ومحافظ بنك ومصرف مركزي و900 متحدث، و11 سوقاً مالياً عالمياً، و50 شركة يونيكورن، و300 عارض، وما يزيد على 12000 مشارك من 175 دولة، في 27 حدثاً مشتركاً يتم تنظيمه، بالتعاون مع أكثر من 330 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتوفر القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم، للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات، من خلال 450 جلسة حوارية، و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.

وتؤكد المشاركات في قمة «AIM للاستثمار» على المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو المستدام والتوسع والازدهار، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.

وتشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل، ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي، عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات في مختلف المجالات.

وتشهد فعاليات القمة تنظيم 27 حدثاً جانبياً، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، كما سيتم تنظيم عدد من المنتديات والأحداث الجديدة أبرزها «الاجتماع التنسيقي لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين - WAIPA G20 IPAs»، والذي يعد بمثابة منصة مهمة لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين لمواءمة استراتيجياتها وتشكيل أجندة تعاونية ومؤثرة لترويج الاستثمار العالمي.