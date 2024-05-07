22.07 مليار درهم إيرادات "أدنوك للغاز" في الربع الأول من 2024

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم، نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 ، محققة أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 22.07 مليار درهم، وذلك بفضل زيادة حجم الطلب المحلي الذي ارتفع بنسبة 14% على أساس سنوي.

ونتيجة لارتفاع الإيرادات والتركيز المتواصل والمستمر على رفع الكفاءة التشغيلية، ارتفعت أرباح الربع الأول من عام 2024 قبل تكاليف الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 7.62 مليار درهم مسجلة زيادةً بنسبة 17% على أساس سنوي.

وساهمت اتفاقية توريد وشراء الغاز لمدة 25 عاماً في ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35% من 34% سُجلت في العام السابق.

وسجلت الشركة تحسناً ملحوظاً في صافي الدخل المعدل بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 4,35 مليار درهم، كما ارتفعت نسبة صافي الدخل من مبيعات الغاز المحلية إلى 20% على أساس سنوي مما يؤكد الكفاءة العالية للشركة كمورد محلي.

جدير بالذكر أن "أدنوك للغاز" توفر أكثر من 60% من احتياجات غاز المبيعات في الإمارات وهي أكبر مورد لقطاع البتروكيماويات في الدولة.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز" :"فخورون بتحقيق زيادةً في صافي الدخل المعدل بلغت نسبتها 21% على أساس سنوي وذلك بفضل حجم المبيعات القوية والتحسن المستمر في هامش عملياتنا المحلية، كما استمر التحسن في جميع معايير القياس الرئيسية الأخرى للشركة ومن أهمها مشاريع النمو الاستراتيجي لدينا، التي شملت توقيع اتفاقيات مبيعات إضافية للغاز الطبيعي المسال عززت من مكانتنا كمورد عالمي موثوق به".

وأضاف أن "الأرباح القوية التي سُجلت في الربع الأول من هذا العام، تحققت بفضل ارتفاع التدفق النقدي بنسبة 47% على أساس سنويٍ وبفضل هذا الارتفاع، سنتمكن من زيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% لتصل إلى 12.52 مليار درهم في عام 2024 بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح لدينا. وبفضل الأداء المالي القوي للشركة ومحفظتها الاستثنائية من مشاريع النمو سيواصل مساهمونا الاستفادة من عائد توزيعات الأرباح السنوي بنسبة تزيد عن 5% بالإضافة إلى إمكانية ارتفاع سعر السهم".

ومع توقع نمو هامش أعمال الشركة بنسبة تصل إلى 40% قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات، فإن "أدنوك للغاز" تخطط لاستثمار أكثر من 47 مليار درهم في فرص نمو محليةٍ وعالمية بين 2024 و2028، وتتمتع الشركة بوضع مثالي للاستفادة من زيادةٍ مُتوقعةٍ لكمية الغاز المصاحب للنفط، حيث تُخطط "أدنوك" لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2027.

وتسعى الشركة إلى النمو عالمياً من خلال الاستحواذ على مراكز جديدةٍ في سلسلة قيمة الغاز في أوروبا والهند والصين وجنوب شرق آسيا بهدف تعزيز مكانة الدولة في الأسواق الدولية لمبيعات الغاز الطبيعي المسال وتحقيق عوائدَ إضافية تعزز أعمالها الحالية.

واستمرت الشركة بالالتزام برفع مستوى الكفاءة التشغيلية لديها، حيث حققت في الربع الأول من عام 2024 متوسط أداءٍ تشغيلي عبر منشآتها بلغ 99.4% بالمقارنة بمتوسط 99.1% في عام 2023.

وحققت "أدنوك" في الربع الأول من عام 2024، تقدماً ملحوظاً في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وهو مشروع استراتيجي لأدنوك ودولة الإمارات، وتقدم "أدنوك للغاز" حالياً الدعم الفني فيما يتعلق بهذه المنشأة.

واكتسب المشروع زخماً متزايداً بعد منح "أدنوك" مؤخراً عقداً في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من هذا العام، كما وقعت "أدنوك" اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من المنشأة.

ومع إعلان "أدنوك" نيتها اتخاذ قرارٍ استثماريٍ نهائي بشأن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، فإن "أدنوك للغاز" تُخطط للاستحواذ على المشروع لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028.

وواصلت "أدنوك للغاز" تحقيق تقدمٍ ملحوظ في اثنين من مشاريعها الاستراتيجية للنمو خلال الربع الأول من عام 2024، وصرفت مبلغ 1.42 مليار درهم من النفقات الرأسمالية بزيادة بلغت نسبتها 123% على أساس سنوي بالتوافق مع توجهاتها للسنة المالية 2024.

وخلال الربع الأول من عام 2024، واصلت الشركة زخم مبيعاتها القوي المستمر من عام 2023 حيث وقعت اتفاقية جديدةً لتوريد نصف مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات مع شركة "جايل" الهند المحدودة الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي في الهند، في مؤشرٍ على تنامي الطلب العالمي على هذه السلعة كوقود انتقالي وعلى مكانة الشركة كشريكِ تصديرٍ عالمي مفضل.

ووافق مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد مؤخراً، على مقترح "أدنوك للغاز" بتوزيع أرباحٍ للعام 2023 بأكمله بقيمة 11.9 مليار درهم (3.25 مليار دولار أمريكي)، دُفع نصفها البالغ أكثر من 5.9 مليار درهم (3.25 مليار دولار) في ديسمبر 2023، والنصف المتبقي في 26 أبريل 2024.