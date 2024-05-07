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اقتصاد

"مبادلة" تستثمر في أكبر مصنع في أستراليا لإنتاج سماد اليوريا

"مبادلة" تستثمر في أكبر مصنع في أستراليا لإنتاج سماد اليوريا
7 مايو 2024 13:05

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي اليوم، استثمارها إلى جانب صندوق "جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" في مصنع لإنتاج سماد اليوريا تابع لشركة بيردامان الأسترالية، والذي تبلغ قيمته 6,4 مليار دولار أسترالي (4,2 مليار دولار أميركي)، وهو أكبر مصنع من نوعه في أستراليا كما يعد أحد أكبر مصانع اليوريا في العالم.

ويمثل المشروع أكبر استثمار على الإطلاق في قطاع صناعة الأسمدة الأسترالية، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من مليوني طن من سماد اليوريا سنويًا.

وسيساهم المصنع في تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة عالية الجودة، ما يقلل من اعتماد أستراليا على الواردات ويدعم جهودها في مجال ضمان الأمن الغذائي لما يصل لنحو 90 مليون شخص.

ويستفيد المصنع من أحدث التقنيات التي تضمن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

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وبالإضافة إلى الاستغناء عن استيراد اليوريا المعتمدة على الفحم، سيستخدم المصنع تقنيات نظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتقليل الانبعاثات الصناعية وخفض البصمة الكربونية لإنتاج الأسمدة.

وأعلنت شركة بيردامان، إحدى الشركات الرائدة في مجال الكيماويات والأسمدة في العالم، التزامها بالوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وقال سائد عرار، المدير التنفيذي لوحدة البنية التحتية التقليدية في "مبادلة": "يسرنا الاستثمار في هذا المشروع العالمي لإنتاج اليوريا في أستراليا، بالتعاون مع شركة بيردامان، والذي سيساهم في إثراء وتنويع محفظة أعمالنا المتنامية. وينسجم هذا المشروع مع نهج الاستثمار المسؤول الذي نتبعه في مبادلة، حيث يساهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي، وفي الوقت ذاته خفض البصمة الكربونية لإنتاج اليوريا”.

المصدر: وام
مبادلة
أستراليا
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