الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية في قرية "ند الظبي" بجزيرة الجبيل في أبوظبي

انتهت جزيرة الجبيل، مشروع التطوير العقاري، من تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع قرية “ند الظبي”، في خطوة تسلط الضوء على تنفيذ أعمال تطوير الجزيرة وفق الخطط الزمنية المعتمدة، وبما ينسجم مع خطط التنمية العمرانية في إمارة أبوظبي.

يأتي هذا الإنجاز، في وقت شهدت خلاله قرية "ند الظبي" تسليم 44 وحدة عقارية للمجموعة الأولى من المالكين، فيما استكملت عدد من العائلات إجراءات الانتقال إلى الفلل السكنية، وهو ما يؤكد التزام شركة ليد للتطوير العقاري بتسليم الوحدات واستكمال المشروع، الذي من المتوقع أن يصبح وجهة سكنية ومجتمعية رائدة على مستوى المنطقة.

وأكدت شركة ليد للتطوير العقاري عزمها تسليم الوحدات السكنية في تطوير جزيرة الجبيل بشكل شهري، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة لإدارة عمليات تسليم الوحدات، وضمان الانتقال السلس لجميع مالكي الوحدات وحصولهم على الاهتمام اللازم وفق أعلى معايير الكفاءة.

وقال المهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "يسعدنا الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من مسيرة عمليات التطوير لجزيرة الجبيل، والتي نؤكد خلالها التزامنا بالعمل المستمر، وإنجاز أعمال البناء لمختلف مراحل المشروع، إلى جانب التزامنا بالجدول الزمني الخاص بتسليم الوحدات السكنية.. كما بذل فريق العمل لدينا، إلى جانب الاستشاريين والمقاولين، جهوداً حثيثة لإكمال أعمال البناء في جميع أنحاء الجزيرة بدقة ووفقاً لأعلى معايير الجودة.. ونحن على ثقة بأن الوحدات التي تم تسليمها ستعكس التزامنا بالتميز في جميع الأعمال، وستلبي توقعات جميع المُلّاك".

وأضاف:“فخورون بمساهمتنا الفعّالة في تحقيق الخطة العمرانية لإمارة أبوظبي عبر تقديم مثال ملموس حول كيفية تحويل التخطيط المدروس إلى تجربة معيشية استثنائية للمقيمين في الجزيرة”.

وتوقع الشامسي أن يعيد هذا المشروع تعريف أسلوب الحياة الراقي ويسهم في تعزيز المشهد العقاري الرائد للإمارة، ما يعزز مكانة الجزيرة خياراً مثالياً للعيش والاستثمار، ووجهة رائدة لأسلوب حياة استثنائي، إذ مع إدراك مُلّاك المنازل للقيمة الفريدة لجزيرة الجبيل، تمكّنا من بيع كافة الوحدات السكنية المطروحة في الجزيرة.. وأكد أن عملية تسليم الوحدات بداية لفصل جديد في تطوير جزيرة الجبيل.

وقال:" قمنا مؤخراً بالكشف عن قرية بدع الجبيل - الوجهة السكنية الفخمة - التي ستضم عدداً حصرياً من الفلل السكنية الفاخرة المُطلّة على الواجهة البحرية لأبوظبي، والتي من المتوقع أن تكون أحد أرقى العقارات السكنية على مستوى إمارة أبوظبي".