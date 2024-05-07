«الاتحاد للشحن» تستضيف مؤتمر «مي فارما جلوبال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن،عن استضافة مؤتمر «مي فارما جلوبال»، لدعم قطاع الأدوية العالمي. ويُقام المؤتمر تحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بين 7 و10 مايو 2024 في أبوظبي.

ويستمر مؤتمر «مي فارما جلوبال» لأربعة أيام، ويجمع تحت مظلته الجهات المعنية الدولية من سلسلة التوريد العالمية للأدوية، ويتيح فرصة الاستفادة من محتوى المتحدثين المتخصصين وبناء شبكة علاقات في مجال شحن الأدوية.

وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن: «بوصفها الناقل الوطني لدولة الإمارات وشركة الطيران المضيفة لمؤتمر «مي فارما جلوبال»، تتطلع الاتحاد للشحن إلى استقبال مختلف الجهات المعنية في العاصمة أبوظبي لمشاركة الأفكار وتعزيز العلاقات التي ستسهم في تطوير عمليات شحن البضائع الجوية بشكل أكبر، ودعم رؤية أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والرعاية الصحية».

من جانبه، قال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «إن مؤتمر «مي فارما جلوبال» هو إضافة قيّمة لمحفظة أبوظبي المتنامية من فعاليات الأعمال. وتعزز استضافة هذا المؤتمر من الثقة الكبيرة في البنية التحتية المتطورة وسهولة الوصول ومستويات السلامة في الإمارة. ونأمل أن يسهم هذا التعاون بين الاتحاد للشحن ومي جلوبال في بناء شراكة طويلة الأمد، وتعزيز النمو في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بأبوظبي، مع الارتقاء بتجارب الوفود المشاركة».