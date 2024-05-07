«الأوراق المالية» تطلق خدمة الاستعلام عن الأرباح غير المتسلمة

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على تسلم المساهمين أرباحهم في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، والتي لم يتم تسلمها لفترة ما قبل مارس 2015، أعلنت الهيئة إطلاق خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae تتيح للمساهمين التحقق من وجود أسمائهم ضمن المستحقين للأرباح غير المتسلمة لتلك الفترة، بطريقة سهلة ومبسطة.

وتهدف الهيئة من خلال إطلاقها هذه الخدمة إلى الوصول للمساهمين المستحقين، لحثهم على التقدم بطلبات صرف الأرباح عبر وكيل الدفع الذي عينته الهيئة (بنك أبوظبي الأول FAB«»)، وذلك من خلال توفير معلومات مبدئية تشير إلى جود أرباح غير متسلمة تعود للمساهم من عدمه، ما يؤهله لتقديم طلب صرف تلك الأرباح بسرعة وبكفاءة عالية.

وأكدت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي، أن الهيئة تحرص على تسخير إمكاناتها كافة ومواردها لتقديم خدمات نوعية واستباقية للجمهور، وفيما يتعلق بملف الأرباح غير المتسلمة، فإن الهيئة تبذل جل عنايتها للوصول إلى المساهمين المستحقين للأرباح، وفي سبيل ذلك أطلقت الهيئة خدمة الاستعلام عن أسماء المستحقين للأرباح غير المتسلمة عن فترة ما قبل مارس 2015.