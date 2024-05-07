5 مليارات درهم مكاسب أسهم أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة تداولات أمس، بنحو 5 مليارات درهم لتصل 2.8 تريليون درهم.

وسجلت تداولات الأجانب في سوق أبوظبي محصلة إيجابية بلغت قيمتها 27 مليون درهم كصافي شراء، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقارب من 42% من قيمة التداولات الإجمالية في السوق خلال الجلسة.

وقادت الشركة «العالمية القابضة» سوق أبوظبي للأوراق المالية للمنطقة «الخضراء» خلال جلسة التداول أمس، ليرتد المؤشر العام لسوق العاصمة للأعلى بنحو 80 نقطة عقب الافتتاح، قبل أن تؤدي عمليات جني أرباح لتقليص المكاسب وتدفعه للإغلاق عند مستوى 9071 نقطة، بمكاسب قدرها نحو 35 نقطة أو ما يعادل 0.4% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.

وتلقت أسواق الأسهم المحلية دعماً مهماً خلال جلسة التداولات أمس، من الافصاحات الصادرة عن شركات قيادية في الدولة، حيث استقطبت سيولة قيمتها نحو 1.3 مليار درهم للتداولات، بينما بلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.03 مليار درهم، فيما بلغت القيمة في سوق دبي المالي نحو 270 مليون درهم.

وكانت الشركة العالمية القابضة أعلنت عن تحقيق نمو استثنائي في الأرباح، كما أعلنت عن إطلاق برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات درهم ، الأمر الذي دفع سهم الشركة للارتفاع بشكل ملموس عند افتتاح جلسة التداول أمس.

وفي سوق دبي المالي أغلق الموشر العام للسوق على ارتفاع بنسبة 0.011% عند مستوى 4156.29 نقطة، بدعم من سهم إعمار العقارية بشكل أساسي الذي عاد لمستوى 8 دراهم عند إغلاق جلسة الأمس، الأمر الذي مكن الموشر العام للسوق من التماسك في المنطقة «الخضراء».

وأظهرت بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 19 مليون درهم، حيث استحوذت تداولات المستثمرين الأجانب على أكثر من 55% من إجمالي قيمة الدتاول في سوق دبي المالي خلال جلسة الأمس. وظلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق عند مستوى 708 مليارات درهم، مستقرة من دون تغيير يذكر مقارنة مع قيمتها أول أمس.