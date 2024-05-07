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«شروق» تستعرض مجموعة متنوعة من المشروعات

«شروق» تستعرض مجموعة متنوعة من المشروعات
8 مايو 2024 02:13

الشارقة (الاتحاد)

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جناح العاصمة في «سوق السفر العربي» مستوحى من النخيل والواحات

تشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، للمرة الـ17 على التوالي، في «سوق السفر العربي 2024»، بمحفظة متنوعة من المشروعات التي تشمل مجموعة من وجهات السياحة البيئية والضيافة الفاخرة.
وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: «يجسد جناح (شروق) وما نعرضه من مشروعات في سوق السفر العربي جوهر استراتيجية الهيئة والتزامها بالجمع بين الاستثمار والتنمية ودعم مزودي خدمات السياحة والسفر من ناحية، وأهمية الحفاظ على البيئة والمناخ من ناحية أخرى، ونعمل من خلال مشاريعنا الاستراتيجية في القطاع، كمشروع متنزه مليحة الوطني، ولوكس منتجع البردي، على تأكيد هذه الاستراتيجية».

هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير
الشارقة
شروق
سوق السفر العربي
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