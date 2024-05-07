الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «روتانا» و«سيغنتشر كومبلكس» لافتتاح فندق في باكستان

تعاون بين «روتانا» و«سيغنتشر كومبلكس» لافتتاح فندق في باكستان
8 مايو 2024 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
باكستان: مقتل 5 مهندسين صينيين بهجوم انتحاري
سالم القبيسي مدير وكالة الإمارات للفضاء: أبوظبيتكنولوجيا الفضاء تحمل مفتاح التنمية المستدامة

أعلنت «روتانا»، والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، توقيع اتفاقية امتياز مع شركة «سيغنتشر كومبلكس» في إسلام أباد لافتتاح أول منشأة فندقية لها في باكستان. وستشهد الاتفاقية تطوير فندق «سيغنتشر روتانا» في المدينة تحت مظلة العلامة التجارية «روتانا للفنادق والمنتجعات»، حيث سيحظى الفندق بموقع متميز فوق أحد المراكز التجارية الحيوية في العاصمة الباكستانية. 
وبمجرد اكتماله، سيضيف الفندق 522 مفتاحاً إلى محفظة «روتانا» العالمية موزعة على 378 غرفة و144 شقة فندقية تحمل العلامة التجارية للمجموعة. 
وقال مكرم الزير، نائب الرئيس لإدارة التطوير لدى «روتانا»: «متحمسون جداً لدخولنا هذا السوق الحيوي ودعم ضيوفنا هناك بمزيجنا الفريد من المعايير العالمية وحفاوة الضيافة الأصيلة والتجارب الثمينة التي نوفرها، ويعد فندق (سيغنتشر روتانا إسلام أباد) جزءاً من خطط (روتانا) للتوسع نحو العديد من الأسواق الجديدة، وافتتاح 30 فندقاً جديداً بحلول عام 2026».

روتانا
باكستان
الشرق الأوسط
تركيا
الفنادق
آخر الأخبار
إرجاء محاكمة ترامب في قضية "الوثائق السرية" لأجل غير مسمى
الأخبار العالمية
إرجاء محاكمة ترامب في قضية "الوثائق السرية" لأجل غير مسمى
اليوم 07:33
جانب من عملية إسقاط المساعدات الإغاثية على شمال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة
اليوم 02:21
محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً
اليوم 02:20
أطفال فلسطينيون داخل مدرسة تحولت فصولها إلى حطام بمخيم الشاطئ للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي لـ «اليونيسف» بالشرق الأوسط عمار عمار لـ «الاتحاد»: التوغل في رفح يعرض 1.4 مليون فلسطيني لمخاطر كارثية
اليوم 02:20
المشاركون في الندوة حول دور المجالس التشريعية الخليجية (وام)
الأخبار العالمية
الشُعبة البرلمانية الإماراتية: الدولة تحرص على قيم التنوع الثقافي
اليوم 02:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©