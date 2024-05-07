تعاون بين «روتانا» و«سيغنتشر كومبلكس» لافتتاح فندق في باكستان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «روتانا»، والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، توقيع اتفاقية امتياز مع شركة «سيغنتشر كومبلكس» في إسلام أباد لافتتاح أول منشأة فندقية لها في باكستان. وستشهد الاتفاقية تطوير فندق «سيغنتشر روتانا» في المدينة تحت مظلة العلامة التجارية «روتانا للفنادق والمنتجعات»، حيث سيحظى الفندق بموقع متميز فوق أحد المراكز التجارية الحيوية في العاصمة الباكستانية.

وبمجرد اكتماله، سيضيف الفندق 522 مفتاحاً إلى محفظة «روتانا» العالمية موزعة على 378 غرفة و144 شقة فندقية تحمل العلامة التجارية للمجموعة.

وقال مكرم الزير، نائب الرئيس لإدارة التطوير لدى «روتانا»: «متحمسون جداً لدخولنا هذا السوق الحيوي ودعم ضيوفنا هناك بمزيجنا الفريد من المعايير العالمية وحفاوة الضيافة الأصيلة والتجارب الثمينة التي نوفرها، ويعد فندق (سيغنتشر روتانا إسلام أباد) جزءاً من خطط (روتانا) للتوسع نحو العديد من الأسواق الجديدة، وافتتاح 30 فندقاً جديداً بحلول عام 2026».