وزير الاقتصاد: السياحة تشكل 12 % من الناتج المحلي للدولة العام الحالي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن قطاع السياحة أسهم في اقتصاد الدولة، بنسبة 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، بما يصل إلى 220 مليار درهم.

وقال معاليه، خلال مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العربي «بالنسبة لعام 2024، نتوقع مساهمة القطاع بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، أي ما يعادل 236 مليار درهم». وناقش سوق السفر العربي 2024 اليوم سبل تبسيط صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومستوى التعاون بين دول المنطقة وسهولة السفر وتطوير البنية التحتية.

واستضافت حلقة نقاش كلاً من خالد بن جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وفهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وعزان البوسعيدي، وكيل وزارة السياحة بوزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان، وسارة بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.