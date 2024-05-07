«سياحة - أبوظبي» تطلق منصة التعليم الإلكتروني «خبراء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، منصة التعليم الإلكتروني «خبراء أبوظبي» التي تم تصميمها خصيصاً لتمكين الشركاء من منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر من الحصول على شهادة معتمدة تثبت أنهم خبراء في السياحة بأبوظبي. وتوفر منصة «خبراء أبوظبي» التي تم الكشف عنها على هامش فعاليات «سوق السفر العربي»، محتوى متخصصاً وشاملاً ضمن تسعة محاور أساسية تغطي الجوانب المتنوعة لقطاع السياحة في أبوظبي، وتقدّم معلومات معمّقة عن ثقافة الإمارة الغنية وتراثها العريق وأبرز المعالم ووجهات الجذب وخيارات الإقامة فيها.

وسيحصل المشاركون الذين يجتازون البرنامج التدريبي بنجاح على شهادة رسمية تثبت أنهم خبراء معتمدون في السياحة بأبوظبي. ويسهم برنامج «خبراء أبوظبي»، إلى جانب كونه منصة تعليمية مبتكرة، في تمكين الدائرة من توطيد علاقاتها مع الشركاء العالميين.