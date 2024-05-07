«طيران الإمارات» توسع اتفاقية «الإنترلاين» مع «ناس»

دبي (الاتحاد)

أبرمت «طيران الإمارات»، أمس، مذكرة تفاهم مع «طيران ناس»، على هامش معرض سوق السفر العربي 2024 لتوسيع اتفاقية «الإنترلاين» بين الناقلتين مع خطط لفتح رحلات ربط جديدة، وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملاء «طيران ناس» عبر دبي.

وقع المذكرة بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعايض الجعيد، رئيس مجلس إدارة «طيران ناس»، كل من عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وبندر المهنا، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لطيران ناس.

وتوفر اتفاقية «الإنترلاين» الحالية بين «طيران الإمارات» و«طيران ناس» للعملاء خدمات ربط معززة عبر بوابات «طيران الإمارات» الأربع في المملكة العربية السعودية «الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام» إلى أكثر من 15 وجهة داخلية في المملكة، وتتيح حجز الرحلات بتذكرة سفر واحدة، مع ضمان وصول حقائب سفرهم إلى وجهتها النهائية مباشرة.

ومع توسيع الاتفاقية، أصبح بإمكان عملاء «طيران ناس» حجز رحلات ربط عبر أي من بوابات «طيران الإمارات» في المملكة إلى قائمة مختارة من الوجهات على شبكة الناقلة في الشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي وأوروبا، عبر دبي.

وقال بندر المهنا: يسهم التوسع في اتفاقية «الإنترلاين» مع «طيران الإمارات»، في تمكين مسافري «طيران ناس» من السفر إلى مجموعة مختارة من الوجهات على الشبكة الدولية لـ«طيران الإمارات» في مناطق الشرق الأقصى وغرب أسيا والمحيط الهندي وأوروبا عبر دبي، وسعداء بتقديم المزيد من الخيارات لعملائنا عبر شبكة «طيران الإمارات» الواسعة.

من جهته، قال عدنان كاظم: نفخر بالإعلان عن توسيع اتفاقيتنا لـ«الإنترلاين» مع «طيران ناس»، وتوفر رحلات الربط الحالية لـ«طيران ناس» لعملائنا إمكانية السفر بسلاسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لاسيما إلى مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية والثقافية، وسيعزز ربط شبكاتنا من التزامنا بإتاحة المجال أمام المسافرين في المملكة العربية السعودية للوصول إلى المزيد من الوجهات، ومساعدتهم على الاستفادة من خيارات السفر الفريدة.