الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طيران الإمارات» توسع اتفاقية «الإنترلاين» مع «ناس»

أحمد بن سعيد خلال حضوره توقيع الاتفاقية (من المصدر)
8 مايو 2024 02:13

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة
الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً

أبرمت «طيران الإمارات»، أمس، مذكرة تفاهم مع «طيران ناس»، على هامش معرض سوق السفر العربي 2024 لتوسيع اتفاقية «الإنترلاين» بين الناقلتين مع خطط لفتح رحلات ربط جديدة، وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملاء «طيران ناس» عبر دبي.
وقع المذكرة بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعايض الجعيد، رئيس مجلس إدارة «طيران ناس»، كل من عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وبندر المهنا، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لطيران ناس.
وتوفر اتفاقية «الإنترلاين» الحالية بين «طيران الإمارات» و«طيران ناس» للعملاء خدمات ربط معززة عبر بوابات «طيران الإمارات» الأربع في المملكة العربية السعودية «الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام» إلى أكثر من 15 وجهة داخلية في المملكة، وتتيح حجز الرحلات بتذكرة سفر واحدة، مع ضمان وصول حقائب سفرهم إلى وجهتها النهائية مباشرة.
ومع توسيع الاتفاقية، أصبح بإمكان عملاء «طيران ناس» حجز رحلات ربط عبر أي من بوابات «طيران الإمارات» في المملكة إلى قائمة مختارة من الوجهات على شبكة الناقلة في الشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي وأوروبا، عبر دبي.
وقال بندر المهنا: يسهم التوسع في اتفاقية «الإنترلاين» مع «طيران الإمارات»، في تمكين مسافري «طيران ناس» من السفر إلى مجموعة مختارة من الوجهات على الشبكة الدولية لـ«طيران الإمارات» في مناطق الشرق الأقصى وغرب أسيا والمحيط الهندي وأوروبا عبر دبي، وسعداء بتقديم المزيد من الخيارات لعملائنا عبر شبكة «طيران الإمارات» الواسعة.
من جهته، قال عدنان كاظم: نفخر بالإعلان عن توسيع اتفاقيتنا لـ«الإنترلاين» مع «طيران ناس»، وتوفر رحلات الربط الحالية لـ«طيران ناس» لعملائنا إمكانية السفر بسلاسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لاسيما إلى مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية والثقافية، وسيعزز ربط شبكاتنا من التزامنا بإتاحة المجال أمام المسافرين في المملكة العربية السعودية للوصول إلى المزيد من الوجهات، ومساعدتهم على الاستفادة من خيارات السفر الفريدة.

دبي
طيران الإمارات
طيران ناس
سوق السفر العربي
أحمد بن سعيد
الإمارات
آخر الأخبار
جانب من عملية إسقاط المساعدات الإغاثية على شمال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة
8 مايو 2024
محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً
8 مايو 2024
أطفال فلسطينيون داخل مدرسة تحولت فصولها إلى حطام بمخيم الشاطئ للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي لـ «اليونيسف» بالشرق الأوسط عمار عمار لـ «الاتحاد»: التوغل في رفح يعرض 1.4 مليون فلسطيني لمخاطر كارثية
8 مايو 2024
المشاركون في الندوة حول دور المجالس التشريعية الخليجية (وام)
الأخبار العالمية
الشُعبة البرلمانية الإماراتية: الدولة تحرص على قيم التنوع الثقافي
8 مايو 2024
نازحون فلسطينيون يواصلون النزوح على عربات تجرها الدواب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توغل إسرائيلي في رفح الفلسطينية وسط تنديد دولي
8 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©