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اقتصاد

شراكة بين «غرفة أبوظبي» و«طيران الإمارات»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (الاتحاد)
8 مايو 2024 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع «طيران الإمارات»، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المصالح المشتركة بين الجانبين، وخاصة في مجال توفير خدمات السفر والسياحة والنقل الجوي والترويج لأنشطة الطرفين.
وجاء توقيع المذكرة على هامش مشاركة غرفة أبوظبي في الدورة الـ31 من معرض «سوق السفر العربي 2024»، حيث وقّعها كل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام «غرفة أبوظبي»، وخالد بالجافلة، نائب رئيس العمليات التجارية لدولة الإمارات وسلطنة عُمان في «طيران الإمارات»، بحضور عدد من كبار المسؤولين لدى الجهتين.
وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: يسرنا تعزيز التعاون المتبادل مع «طيران الإمارات»، بوصفها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، والداعمة لقطاع الأعمال والسياحة والضيافة والأنشطة التجارية المختلفة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى توفير أقصى قدر ممكن من الدعم والخدمات لأعضاء «غرفة أبوظبي» ولمختلف شركات القطاع الخاصة العاملة في الإمارة، بما يُساعدها في تعزيز أعمالها ونموها، من خلال توفير أفضل العروض والمزايا لها التي تلبي تطلعاتها. كما تعد هذه الشراكة بين «الغرفة»، و«طيران الإمارات» بمثابة خطوة مهمة تسهم في إبراز جهود الجانبين في دعم التميز والابتكار.

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