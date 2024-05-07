«الاتحاد للطيران» و«سياحة أبوظبي» تطلقان برنامج «التوقف في أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «الاتحاد للطيران» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامج «التوقف في أبوظبي»، خلال مشاركتهما في معرض سوق السفر العربي.

ووقع صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بين الجانبين في هذه المبادرة.

ويوفر برنامج «التوقف في أبوظبي» الخاص بـ«الاتحاد للطيران» للضيوف المسافرين عبر أبوظبي، فرصة تحويل فترة توقفهم وإقامتهم الفندقية المجانية إلى عطلة بأبوظبي.

وعند حجز رحلات مع «الاتحاد للطيران»، سيحظى الضيوف بخيار إضافة توقف في أبوظبي، واختيار فندق مجاني كجزء من عملية الحجز عبر موقع الشركة، حيث يمكن اختيار إقامة فندقية مجانية لمدة ليلة أو ليلتين ضمن باقة من الفنادق الرائدة عبر المدينة، وتتوفر باقات برنامج التوقف في أبوظبي فقط عند الحجز المباشر على الموقع الإلكتروني لـ«الاتحاد للطيران».

وقال صالح الجزيري: يشكل شركاؤنا ركيزة أساسية لتحقيق رسالتنا الرامية إلى تسليط الضوء على أبوظبي، وتجاربها الأصيلة، وتعريف المسافرين من مختلف أنحاء العالم بها، ويمنحنا التعاون مع «الاتحاد للطيران» في برنامج «التوقف في أبوظبي» منصة مثالية لتقديم أفضل ما في الإمارة للزوار الراغبين في استكشاف وجهتنا الاستثنائية، من العروض السياحية والترفيهية ومدن الألعاب المتنوعة إلى التجارب الثقافية، ما يُسهم في تحفيزهم على العودة مجدداً والاستمتاع بعطلات أطول في أبوظبي.

ومن جهته، قال أنطونوالدو نيفيس: نسعى لجذب 100 ألف زائر إلى أبوظبي عبر برنامج التوقف خلال العام القادم، ونحن على ثقة بأنه بمجرد أن يتعرف المسافرون على ما تقدمه العاصمة من تجارب، فإنهم حتماً سيعودون لطلب المزيد.. متحمسون للعمل مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وإبراز ما تقدمه أبوظبي للعالم.