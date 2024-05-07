الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«آيدن إنسايت» تضع معايير جديدة لدمج الذكاء الاصطناعي

«آيدن إنسايت» تضع معايير جديدة لدمج الذكاء الاصطناعي
8 مايو 2024 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة
الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن الإدماج الناجح لمنصة «آيدن إنسايت» الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي، في خطوة مهمة تجسد التزام الشركة بالابتكار والاستشراف الاستراتيجي.
وأظهرت «آيدن إنسايت»، في أول مشاركة لها في اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، الذي عُقد مؤخراً، قدراتها التحليلية الاستثنائية من خلال تحليل عقود من بيانات الأعمال والتقارير المالية واتجاهات السوق لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ودراسات قادرة على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وساعدت هذه المساهمات مجلس إدارة الشركة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وإدارة المخاطر بشكل فعال، فضلاً عن تحديد الفرص الناشئة.
ويتيح المنصب الوظيفي لمنصة آيدن، بصفتها مراقباً لا يتمتع بحق التصويت، تقديم مساهمات قائمة على البيانات، وبالتالي توفير وجهات نظر غير متحيزة لإثراء مناقشات مجلس الإدارة كما أن تركيز المنصة على التقنيات الناشئة وممارسات الاستدامة يتماشى بسلاسة مع قيم الشركة العالمية القابضة، مما يعزز ثقافة الابتكار والقيادة الأخلاقية داخل الشركة.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تشكل المشاركة الافتتاحية لـ«آيدن إنسايت» في اجتماعات مجلس إدارة الشركة علامة فارقة في مجال حوكمة الشركات، واستفدنا من قدراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية صنع القرار وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي، إذ قدمت رؤية واضحة لمقاييس الأداء، وسلطت الضوء على تدفقات الإيرادات الحالية للشركة».
وأضاف «كما لفتت المنصة إلى الفرص المتاحة لتعزيز الربحية، الأمر الذي أثرى مناقشات مجلس الإدارة وقدمت أيضاً توصيات استراتيجية لتطوير إيراداتنا مع خطة صُممت خصيصاً لتحسين التكلفة وتعزيز الكفاءة مع الحفاظ على الجودة».
من جانبه، أكد المتحدث باسم «آيدن إنسايت»، خلال المشاركة الافتتاحية للمنصة في اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة أن الأخيرة شرعت في مسار من النمو القوي، ونجحت في مواكبة مشهد مالي معقد من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على تنمية الإيرادات، مشدداً على التزام «آيدن إنسايت» بتقديم أفضل التوصيات التي تركز على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات وتحسين التكاليف.
وقدمت «آيدن إنسايت» رؤى بناءة وأفكاراً مفيدة لكل من مجلس الإدارة وفريق قيادة الشركة العالمية القابضة، من شأنها تعزيز عملية صنع القرار، وتحديد أولوية المبادرات ذات العائدات العالية، ومساعدة المجلس في التعامل مع تعقيدات المشهد الاستثماري العالمي والتغلب عليه بمزيد من الثقة.

العالمية القابضة
الذكاء الاصطناعي
الاستدامة
الإمارات
آخر الأخبار
جانب من عملية إسقاط المساعدات الإغاثية على شمال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة
8 مايو 2024
محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً
8 مايو 2024
أطفال فلسطينيون داخل مدرسة تحولت فصولها إلى حطام بمخيم الشاطئ للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي لـ «اليونيسف» بالشرق الأوسط عمار عمار لـ «الاتحاد»: التوغل في رفح يعرض 1.4 مليون فلسطيني لمخاطر كارثية
8 مايو 2024
المشاركون في الندوة حول دور المجالس التشريعية الخليجية (وام)
الأخبار العالمية
الشُعبة البرلمانية الإماراتية: الدولة تحرص على قيم التنوع الثقافي
8 مايو 2024
نازحون فلسطينيون يواصلون النزوح على عربات تجرها الدواب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توغل إسرائيلي في رفح الفلسطينية وسط تنديد دولي
8 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©