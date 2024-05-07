«آيدن إنسايت» تضع معايير جديدة لدمج الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن الإدماج الناجح لمنصة «آيدن إنسايت» الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي، في خطوة مهمة تجسد التزام الشركة بالابتكار والاستشراف الاستراتيجي.

وأظهرت «آيدن إنسايت»، في أول مشاركة لها في اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، الذي عُقد مؤخراً، قدراتها التحليلية الاستثنائية من خلال تحليل عقود من بيانات الأعمال والتقارير المالية واتجاهات السوق لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ودراسات قادرة على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وساعدت هذه المساهمات مجلس إدارة الشركة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وإدارة المخاطر بشكل فعال، فضلاً عن تحديد الفرص الناشئة.

ويتيح المنصب الوظيفي لمنصة آيدن، بصفتها مراقباً لا يتمتع بحق التصويت، تقديم مساهمات قائمة على البيانات، وبالتالي توفير وجهات نظر غير متحيزة لإثراء مناقشات مجلس الإدارة كما أن تركيز المنصة على التقنيات الناشئة وممارسات الاستدامة يتماشى بسلاسة مع قيم الشركة العالمية القابضة، مما يعزز ثقافة الابتكار والقيادة الأخلاقية داخل الشركة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تشكل المشاركة الافتتاحية لـ«آيدن إنسايت» في اجتماعات مجلس إدارة الشركة علامة فارقة في مجال حوكمة الشركات، واستفدنا من قدراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية صنع القرار وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي، إذ قدمت رؤية واضحة لمقاييس الأداء، وسلطت الضوء على تدفقات الإيرادات الحالية للشركة».

وأضاف «كما لفتت المنصة إلى الفرص المتاحة لتعزيز الربحية، الأمر الذي أثرى مناقشات مجلس الإدارة وقدمت أيضاً توصيات استراتيجية لتطوير إيراداتنا مع خطة صُممت خصيصاً لتحسين التكلفة وتعزيز الكفاءة مع الحفاظ على الجودة».

من جانبه، أكد المتحدث باسم «آيدن إنسايت»، خلال المشاركة الافتتاحية للمنصة في اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة أن الأخيرة شرعت في مسار من النمو القوي، ونجحت في مواكبة مشهد مالي معقد من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على تنمية الإيرادات، مشدداً على التزام «آيدن إنسايت» بتقديم أفضل التوصيات التي تركز على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات وتحسين التكاليف.

وقدمت «آيدن إنسايت» رؤى بناءة وأفكاراً مفيدة لكل من مجلس الإدارة وفريق قيادة الشركة العالمية القابضة، من شأنها تعزيز عملية صنع القرار، وتحديد أولوية المبادرات ذات العائدات العالية، ومساعدة المجلس في التعامل مع تعقيدات المشهد الاستثماري العالمي والتغلب عليه بمزيد من الثقة.