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اقتصاد

24.9 مليون مسافر عبر مطار زايد الدولي

24.9 مليون مسافر عبر مطار زايد الدولي
8 مايو 2024 02:13

رشا طبيلة (أبوظبي)

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استقبل مطار زايد الدولي أكثر من 24.9 مليون مسافر خلال الشهور الـ 12 الماضية، محققاً رقماً قياسياً منذ الإنجاز السابق البالغ 24.7 مليون مسافر، والذي تحقق بين مايو 2016 وأبريل 2017، وفقاً لمطارات أبوظبي. 
وكانت مطارات أبوظبي سجلت أداء استثنائياً في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطارات الخمسة خلال الفترة بين يناير ومارس 2024 نحو 6.9 مليون مسافر، بما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 35.6 % في حركة المسافرين، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 الذي تم خلاله إنجاز إجراءات سفر 5.1 مليون مسافر..
‎وبعد افتتاح مبنى المسافرين الجديد في نوفمبر الماضي والمرافق والبنية التحتية عالية الجودة لمطار زايد الدولي، من المتوقع أن يشهد المطار نمواً في أعداد الركاب وتدفقاً أكبر للمسافرين. ‎وفاز مطار زايد الدولي بجائزة أفضل مطار في العالم من حيث تجربة المسافرين القادمين، وذلك بعد إعلان مجلس المطارات العالمي جوائز جودة خدمات لعام 2023.
ويحقق مطار زايد الدولي بخدماته المتميزة نسبة رضا عالية، فبحسب نتائج استطلاع الرأي لمجلس المطارات العالمي للربع الأول من عام 2024، حقق مطار زايد الدولي درجة رضا إجمالية قدرها 4.64 من أصل مقياس مكون من 5 نقاط، وبلغ صافي درجة الترويج NPS 75.

مطار زايد الدولي
أبوظبي
الإمارات
مطارات أبوظبي
جائزة أفضل مطار في العالم
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