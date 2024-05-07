ابن طوق يترأس وفداً اقتصادياً إماراتياً إلى إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

يصل وفد رسمي واقتصادي لدولة الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال الأسبوع الجاري إلى إيطاليا، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية، وتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات الاستثمارية والاقتصادية التنموية، والتي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد البلدين الصديقين.

ويضم وفد الدولة مشاركة أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، من أبرزهم: غرفة تجارة صناعة دبي، واحة دبي السيليكون، صندوق حي دبي للمستقبل، مجموعة شرف، بنك HSBC، Group Beeah، وعدد كبير من شركات القطاع الخاص.

وتشهد الزيارة إطلاق فعالية النسخة الثانية لـ«إنفستوبيا أوروبا» في المدينة الإيطالية ميلانو، للعام الثاني على التوالي؛ بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بمجالات الاقتصاد الإبداعي والسياحة، وريادة الأعمال والاستدامة، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية الخاصة بعملية توسيع أعمال الشركات في أسواق جديدة لجذب الاستثمارات، وكذلك اتجاهات التمويل الحديثة في الأسواق الأوروبية.

وتتضمن الفعالية انعقاد مجموعة من الجلسات النقاشية واجتماعات المائدة المستديرة، حول آليات تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وبناء الشراكات المستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الإبداعي، والاستثمار في مجالات الاستدامة المتنوعة، وفرص النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية استفادة الشركات من زخم الاستثمارات المتبادلة بين السوقين الإماراتي والإيطالي، ومن المتوقع أن تشهد هذه الفعالية حضور أكثر من 50 متحدثاً و600 مشارك من القادة والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال والخبراء وصُناع القرار ورواد الأعمال، وممثلين عن مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الإمارات وإيطاليا ومالطا وقبرص.

إضافة إلى ذلك، سيعقد معالي عبدالله بن طوق عدداً من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء في حكومة إيطاليا ومالطا وقبرص؛ بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، ودفعها لمستويات جديدة من النمو والازدهار، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والاستثمارية.

يُذكر أن القطاع السياحي من القطاعات الرئيسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيطاليا، حيث وصل إجمالي عدد الزوار الإيطاليين لدولة الإمارات خلال عام 2023 ما يقرب من 210 آلاف زائر، ونحو 265 ألف زائر في عام 2022، كما تشهد حركة الطيران بين البلدين نمواً مستمراً، حيث وصل عدد الرحلات إلى أكثر من 300 رحلة طيران شهرياً.