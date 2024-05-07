127 مليار درهم قيمة أكبر 10 عقود مقاولات في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

سجلت قيمة أكبر 10 عقود مقاولات في الإمارات خلال عام 2023 نحو 127.3 مليار درهم «34.7 مليار دولار»، وفقاً للبيانات الصادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك».

وأكدت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، أن أبوظبي استحوذت على 80 % من قيمة أكبر 10 عقود مقاولات في الإمارات خلال العام الماضي، محققة ما قيمته 101 مليار درهم «27.6 مليار دولار».

ونما إجمالي قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99 % خلال عام 2023، ليصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.57 مليار دولار» خلال عام 2022.

وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث، لـ «الاتحاد»، إن قطاع الطاقة استحوذ على الحصة الأكبر في قائمة أكبر العقود المبرمة في الإمارات خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن التفاؤل يسود السوق المحلية بشأن نمو مشاريع التطوير والبناء في الإمارات خلال العام الحالي، استناداً إلى الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة بمختلف القطاعات في الدولة.

معالجة غاز

تصدر عقد تطوير منشأة معالجة غاز المنايف ضمن تطوير حقلي غاز الحيل وغشا قائمة العقود الـ 10 الكبرى بقيمة 33 مليار درهم «9 مليارات دولار»، حيث تضمن المشروع إنشاء محطة برية لمعالجة الغاز كجزء من مشروع تطوير الغاز الحامض في الحيل وغشا.

ويشمل نطاق العمل في المشروع وحدتين لمعالجة الغاز، وثلاثة أقسام لاستعادة الكبريت، والمرافق المرتبطة بها، ومواقع خارجية، بالإضافة إلى خطوط أنابيب التصدير.

مراكز الحفر

حل مشروع تطوير مراكز الحفر البحرية ومحطات المعالجة وأماكن المعيشة المركزية ضمن تطوير حقلي غاز الحيل وغشا في المرتبة الثانية ضمن أكبر 10 عقود مبرومة في الإمارات خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقد 16.5 مليار درهم «4.5 مليار دولار».

ويتضمن المشروع إنشاء مراكز حفر بحرية، ومحطة معالجة بحرية غشا، ومساكن مركزية ضمن الحزمة الثانية من مشروع تطوير الغاز الحامض في الحيل وغشا.

الأنابيب والكابلات

جاء عقد مشروع تنفيذ خطوط الأنابيب والكابلات والرافعات والمنشآت البحرية تحت سطح البحر ضمن تطوير حقلي غاز الحيل وغشا بقيمة 16.5 مليار درهم «4.5 مليار دولار» في المرتبة الثالثة.

وتضمن المشروع إنشاء خطوط الأنابيب تحت سطح البحر والكابلات والرافعات والهياكل البحرية ضمن الحزمة الأولى من مشروع تطوير الغاز الحامض في الحيل وغشا.

وسيشمل نطاق العمل مد أكثر من 300 كيلومتر من خطوط الأنابيب تحت سطح البحر و212 كيلومتراً من الكابلات تحت سطح البحر.

وين المرجان

وجاء عقد مشروع جزيرة «وين المرجان» بقيمة 14.31مليار درهم «3.9 مليار دولار» في الترتيب الرابع في قائمة أكبر عشرة عقود مبرمة في الإمارات خلال عام 2023.

ويتضمن المشروع إنشاء منتجع متكامل ضمن جزيرة المرجان في رأس الخيمة وسيكون منتجع «وين المرجان» أول منتجع للشركة على الإطلاق على شاطئ البحر.

استخلاص الإيثان

جاء عقد أدنوك لمعالجة الغاز «مشروع استخلاص الإيثان» في الترتيب الخامس ضمن قائمة أكبر عشرة عقود مبرمة في الدولة خلال 2023 بقيمة بلغت 13.58 مليار درهم «3.7 مليار دولار».

ويتضمن المشروع إنشاء مصنع متطور لاستخلاص الإيثان في أبوظبي، والذي سيحدث طفرة حقيقية بالقطاع وسيشمل نطاق العمل تشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز مما سيعزز كفاءة الإمداد لمجمع الرويس الصناعي.

تحلية المياه

وضمن قائمة العقود الأكبر في الإمارات خلال عام 2023 حل عقد أدنوك لتطوير محطة مياه المرفأ المستقلة بقيمة العقد 8 مليارات درهم «2.2 مليار دولار» في الترتيب السادس.

ويتضمن المشروع تطوير محطة تحلية المياه وخط أنابيب لنقل المياه من المحطة إلى حقول النفط الواقعة في المرفأ، وسيشمل نطاق العمل تطوير منشأة مركزية حديثة لمعالجة مياه البحر قادرة على إنتاج 115 مليون جالون يومياً من مياه البحر المفلترة بتقنية النانو، بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المشروع إنشاء 75 كيلومتراً من خطوط أنابيب النقل، وأكثر من 230 كيلومتراً من خطوط أنابيب التوزيع، ومحطتي ضخ لتسهيل العمليات في حقلي باب وبوحصا.

التناضح العكسي

جاء عقد «أدنوك» لتطوير محطة نوف المستقلة للمياه في الترتيب السابع ضمن القائمة بعد أن بلغت قيمة العقد 7.34 مليار درهم «مليارا دولار».

ويتضمن المشروع تطوير محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي الواقعة في أبوظبي وستوفر محطة تحلية المياه لبعض حقول النفط البرية التابعة لأدنوك وستتضمن أيضاً تطوير خط أنابيب لنقل المياه من المحطة إلى حقول النفط وسيتم تنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

عقد «ديوا»

حل عقد هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ضمن المرحلة السادسة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 7.34 مليار درهم «مليارا دولار» في المرتبة الثامنة.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1800 ميجاوات ضمن المرحلة السادسة داخل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لتلبية استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة.

فلل بني ياس

جاء عقد تنفيذ 1500 فيلا سكنية في بني ياس الغربية بقيمة 6.24 مليار درهم «1.7 مليار دولار» في الترتيب التاسع ضمن قائمة أكبر 10 عقود مبرمة في الإمارات خلال عام 2023.

ويتضمن المشروع إنشاء فلل سكنية في منطقة بني ياس الغربية، وسيشمل هذا التطوير إنشاء 1500 فيلا سكنية، وتنفيذ أعمال البنية التحتية المختلفة والحدائق والمرافق العامة والخدمات، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع مساجد و14 محلاً تجارياً.

أم سقيم 2

حل عقد تطوير مشروع جزيرة أم سقيم 2 في الترتيب العاشر بقيمة 4.4 مليار درهم «1.2 مليار دولار».

ويتضمن المشروع إنشاء مشروع تطويري على شاطئ البحر، ويمتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع للخدمات السياحية والترفيهية. وسيشمل المشروع علامات تجارية فندقية في لاس فيجاس، مثل إم جي إم، وبيلاجيو، وأريا التي تحتوي على 1000 غرفة وشقة فندقية، و10 فيلات، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهٍ فاخرة ومسرح.