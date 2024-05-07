«الفاو» يشارك في قمة AIM للاستثمار بأبوظبي

أبوظبي (وام)

شارك مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن في فعليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار، تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، التي تعقد في أبوظبي.

وتجمع قمة AIM للاستثمار خبراء عالميين للتباحث بشأن الاستراتيجيات الناشئة عبر قطاعات متنوعة.

وأكد كيان الجاف، مستشار الفاو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، خلال القمة أهمية الجهود التعاونية في مواجهة التحديات العالمية، وقال: «تتعاون منظمة الفاو بنشاط مع مختلف القطاعات، مدركة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة جهد جماعي».