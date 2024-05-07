أبوالغيط يكرم الفائزين بالجائزة العربية للاقتصاد الرقمي

أبوظبي (وام)

كرم معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM المقام في أبوظبي، المؤسسات والشخصيات القيادية الفائزة بالدورة الأولى للجائزة العربية للاقتصاد الرقمي، وسط حضور حشد من القيادات والمسؤولين من المؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام.

وجاء اختيار المكرمين وفقاً لسجل إنجازاتهم في تنفيذ الرؤى الوطنية الاستراتيجية، وتحقيقهم لإنجازات ملموسة في قطاعاتهم، وبمدى تمكنهم من الانضمام لسباق التميز ومواجهة التحديات الأساسية لِبناء منظومة التحول والابتكار التي تقود المستقبل وفق أفضل الممارسات المؤسسية. وتركز الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي، التي تم الإعلان عنها في عام 2022 كإحدى مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها في قمة القادة العرب في الجزائر عام 2022، على عدة مجالات رئيسية من ضمنها المدفوعات الرقمية، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، و«البلوكتشين»، والتجارة الإلكترونية، والبنوك الرقمية، والحلول التكنولوجية ذات الأثر المالي والاقتصادي.

وتضمنت قائمة الجهات والمؤسسات المكرمة لهذا العام الفئة القيادية، وتم تكريم ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي - وزﻳﺮ دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة الخارجية عن هذه الفئة مع معالي عمر بن سلطان العلماء - وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

أما في فئة الشركات الخاصة، فتم تكريم شركة خزنة تك للتكنولوجيا المالية- جمهورية مصر العربية، وقد تسلم الجائزة عمر صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خزنة وشركة بيبان- مملكة البحرين، وقد تسلمت الجائزة فجر صالح أحمد الباجه جي، المدير العام لشركة بيبان.