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اقتصاد

أحمد الزعابي: أبوظبي رائدة في صياغة اتجاهات الاستثمار

أحمد جاسم الزعابي
8 مايو 2024 02:14

أبوظبي (وام)

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قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «إن استضافة (قمة AIM للاستثمار) للسنة الثانية على التوالي في أبوظبي تأتي تأكيداً على تنامي مكانة الإمارة الرائدة عالمياً في صياغة الاتجاهات المستقبلية للاستثمار».
وأضاف في تصريح بمناسبة انطلاق القمة أمس: «رؤية أبوظبي الاستشرافية ومنظومتها الداعمة للأعمال وسياستها المتطورة ساهمت في ترسيخ موقع الإمارة ودولة الإمارات مركزاً جاذباً للاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات، الأمر الذي تظهره الزيادة الملحوظة للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة خلال السنوات القليلة الماضية». وأشار إلى أن دور أبوظبي يتعاظم كقوة فاعلة في الاستثمارات الخارجية، من خلال الاستثمار في أكثر من 35 قطاعاً في 122 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي أسهم في توفير الوظائف والفرص في مختلف أنحاء العالم من أجل مستقبل أفضل للبشرية.
 وأكد معاليه أن النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي والاستراتيجيات الطموحة يوفر فرصاً واعدة وواسعة للمواهب والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين لتحقيق الازدهار في أبوظبي والتوسع عالمياً. فيما تسهم استراتيجية المرحلة التالية من التنويع الاقتصادي في قيادة رحلة التحول نحو اقتصاد ذكي ومستدام ويحقق مصالح الجميع. 
وقال: «نعمل على تسريع مسيرة النمو بالاستفادة من الشراكات والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار ومنظومة ريادة الأعمال».

أحمد الزعابي
الاستثمار
أبوظبي
دائرة التنمية الاقتصادية
الإمارات
التكنولوجيا
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