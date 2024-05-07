الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشاركون دوليون في القمة لـ «الاتحاد»: الإمارات وجهة ومركز رئيسي للاستثمار العالمي

مشاركون في «قمة AIM للاستثمار» (تصوير: وليد أبو حمزة)
8 مايو 2024 02:14

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة
الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً

يبحث مشاركون في «قمة AIM للاستثمار» في دورتها الثالثة عشرة المقامة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، يمثلون دولاً آسيوية وعربية وأميركا الجنوبية، عقد الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الإمارات لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية في قطاعات من أهمها التجارة والسياحة والتكنولوجيا والعقار والصناعة والمدن الذكية.
وأكد عدد من المشاركين بالقمة لـ«الاتحاد» أن الإمارات تعد من أهم الدول التي يرغبون في تعزيز الشراكات معها لما تتميز به من قوة الاقتصاد والتقدم التكنولوجي والانفتاح على الاستثمار محلياً ودولياً في مختلف الأسواق، وهي وجهة ومركز رئيسي للاستثمار العالمي.
وقالت آسيا بن سعد، مديرة التعاون والشراكات في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات: «تتميز المملكة المغربية ودولة الإمارات بعلاقات استراتيجية متعددة الأبعاد وطويلة الأمد».
وأضافت أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والتي تعد المحرك الرئيسي للرؤية الاقتصادية للمملكة، تشارك في القمة كراع ذهبي وتتيح مشاركتنا إلى جانب مؤسسات مغربية رئيسية أخرى كجزء من وفد مغربي، فرصة لإبراز الفرص الاستثمارية بين البلدين».
منصة دولية
من جانبه، قال إدوارد لي مدير تنفيذي لشركة «بيلت رود كابيتال» للإدارة، وهي مجموعة استثمارية من كمبوديا التي تضم تحت جناحها مجموعة من الشركات: «بدأنا بحضور قمة الاستثمار منذ العام الماضي، حيث إنها منصة دولية تتيح الكثير من الفرص لمقابلة المشاركين لعقد شراكات محتملة وتعزيز علاقاتنا الدولية».
وأضاف لي أن الإمارات وجهة مثالية لتبادل الخبرات والتعلم من قصة نجاحها من خلال المشاريع التي تستثمر فيها وقوة اقتصادها، متوقعاً نجاح المجموعة في عقد شراكات مع جهات في الإمارات في القطاع العقاري، لا سيما المدن الذكية والاستدامة والبنية التحتية ولوجيستيات النقل.
بدوره، أكد مارسيلو شاما، الرئيس الرئيس التنفيذي لاتحاد الفرص البرازيلية، الذي هو عبارة عن تحالف مكون من شركات ومؤسسات استثمارية برازيلية، على أهمية التواجد في القمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار مع العالم الخارجي، منوهاً إلى أن قمة أبوظبي تقدم المزيد من الفرص الاستثمارية التي تتركز في القطاع العقاري والتجاري.
فرص جديدة
قالت جانيت كريستين، مديرة في دائرة تطوير الأعمال بهيئة البنية التحتية السياحية وسلطة منطقة المشاريع بالفلبين: «نرى منطقة الشرق الأوسط كشريك تجاري يُعتمد عليه ونرغب من خلال مشاركتنا بالقمة بالإمارات في إيجاد فرص جديدة للاستثمار بين الفلبين والإمارات، خصوصاً في المجال السياحي».
من جانبها، أوضحت إيما لاي، مديرة علاقات المستثمرين في شركة «مايكرونيت يونيون» الصينية التي تقدم حلولاً عالمية لاتصالات الجيل الخامس، 
«الإمارات وجهة مثالية لبناء مصنعنا، حيث نقوم بالمناقشات حالياً للشراكة لبناء المصنع الذي سيكون منشأة متطورة لتصنيع تقنيات ومنتجات الجيل الخامس».

الإمارات
الاستثمار
أبوظبي
التجارة
السياحة
التكنولوجيا المالية
آخر الأخبار
جانب من عملية إسقاط المساعدات الإغاثية على شمال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة
8 مايو 2024
محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد حقوق الدول باستكشاف الفضاء الخارجي سلمياً
8 مايو 2024
أطفال فلسطينيون داخل مدرسة تحولت فصولها إلى حطام بمخيم الشاطئ للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي لـ «اليونيسف» بالشرق الأوسط عمار عمار لـ «الاتحاد»: التوغل في رفح يعرض 1.4 مليون فلسطيني لمخاطر كارثية
8 مايو 2024
المشاركون في الندوة حول دور المجالس التشريعية الخليجية (وام)
الأخبار العالمية
الشُعبة البرلمانية الإماراتية: الدولة تحرص على قيم التنوع الثقافي
8 مايو 2024
نازحون فلسطينيون يواصلون النزوح على عربات تجرها الدواب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توغل إسرائيلي في رفح الفلسطينية وسط تنديد دولي
8 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©