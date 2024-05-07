مشاركون دوليون في القمة لـ «الاتحاد»: الإمارات وجهة ومركز رئيسي للاستثمار العالمي

رشا طبيلة (أبوظبي)

يبحث مشاركون في «قمة AIM للاستثمار» في دورتها الثالثة عشرة المقامة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، يمثلون دولاً آسيوية وعربية وأميركا الجنوبية، عقد الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الإمارات لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية في قطاعات من أهمها التجارة والسياحة والتكنولوجيا والعقار والصناعة والمدن الذكية.

وأكد عدد من المشاركين بالقمة لـ«الاتحاد» أن الإمارات تعد من أهم الدول التي يرغبون في تعزيز الشراكات معها لما تتميز به من قوة الاقتصاد والتقدم التكنولوجي والانفتاح على الاستثمار محلياً ودولياً في مختلف الأسواق، وهي وجهة ومركز رئيسي للاستثمار العالمي.

وقالت آسيا بن سعد، مديرة التعاون والشراكات في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات: «تتميز المملكة المغربية ودولة الإمارات بعلاقات استراتيجية متعددة الأبعاد وطويلة الأمد».

وأضافت أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والتي تعد المحرك الرئيسي للرؤية الاقتصادية للمملكة، تشارك في القمة كراع ذهبي وتتيح مشاركتنا إلى جانب مؤسسات مغربية رئيسية أخرى كجزء من وفد مغربي، فرصة لإبراز الفرص الاستثمارية بين البلدين».

منصة دولية

من جانبه، قال إدوارد لي مدير تنفيذي لشركة «بيلت رود كابيتال» للإدارة، وهي مجموعة استثمارية من كمبوديا التي تضم تحت جناحها مجموعة من الشركات: «بدأنا بحضور قمة الاستثمار منذ العام الماضي، حيث إنها منصة دولية تتيح الكثير من الفرص لمقابلة المشاركين لعقد شراكات محتملة وتعزيز علاقاتنا الدولية».

وأضاف لي أن الإمارات وجهة مثالية لتبادل الخبرات والتعلم من قصة نجاحها من خلال المشاريع التي تستثمر فيها وقوة اقتصادها، متوقعاً نجاح المجموعة في عقد شراكات مع جهات في الإمارات في القطاع العقاري، لا سيما المدن الذكية والاستدامة والبنية التحتية ولوجيستيات النقل.

بدوره، أكد مارسيلو شاما، الرئيس الرئيس التنفيذي لاتحاد الفرص البرازيلية، الذي هو عبارة عن تحالف مكون من شركات ومؤسسات استثمارية برازيلية، على أهمية التواجد في القمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار مع العالم الخارجي، منوهاً إلى أن قمة أبوظبي تقدم المزيد من الفرص الاستثمارية التي تتركز في القطاع العقاري والتجاري.

فرص جديدة

قالت جانيت كريستين، مديرة في دائرة تطوير الأعمال بهيئة البنية التحتية السياحية وسلطة منطقة المشاريع بالفلبين: «نرى منطقة الشرق الأوسط كشريك تجاري يُعتمد عليه ونرغب من خلال مشاركتنا بالقمة بالإمارات في إيجاد فرص جديدة للاستثمار بين الفلبين والإمارات، خصوصاً في المجال السياحي».

من جانبها، أوضحت إيما لاي، مديرة علاقات المستثمرين في شركة «مايكرونيت يونيون» الصينية التي تقدم حلولاً عالمية لاتصالات الجيل الخامس،

«الإمارات وجهة مثالية لبناء مصنعنا، حيث نقوم بالمناقشات حالياً للشراكة لبناء المصنع الذي سيكون منشأة متطورة لتصنيع تقنيات ومنتجات الجيل الخامس».