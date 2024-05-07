سعود بن صقر يلتقي عدداً من رؤساء الشركات العالمية

أبوظبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، على هامش أعمال «قمة AIM للاستثمار» بأبوظبي، والتي شارك فيها ضيف شرف، ومتحدثاً رئيساً، عدداً من رؤساء الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين بالحدث. والتقى سموه كلاً على حدة، دان برودي، المدير العام لشركة تينسنت للاستثمار، إحدى شركات مجموعة تينسنت الصينية، والمهندس فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سي القابضة»، وزان تشيدونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعتي «أي تي جي مايس» و«آي تي جي كابيتال» التابعتان لمجموعة «آي تي جي» القابضة في الصين. وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مع ضيوف الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولة الإمارات،وبلدانهم، ومختلف دول العالم.

وتبادل سموه معهم الأفكار والرؤى التي من شأنها استشراف فرص النمو الاستثماري لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات والعالم، بهدف بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.