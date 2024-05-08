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اقتصاد

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية
8 مايو 2024 08:45

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعاً في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة الأميركية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً أو 0.36 بالمئة إلى 82.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0348 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً أو 0.32 بالمئة إلى 78.13 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو وفقاً لما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأميركي. وأضافت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضاً.


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المصدر: وكالات
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