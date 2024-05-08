إدراج أسهم "سبينس" في سوق دبي المالي العالمي يبدأ غداً

يبدأ غداً الموافق التاسع من مايو الجاري إدراج أسهم "سبينس" في سوق دبي المالي العالمي، لتبدأ العلامة التجارية العريقة التي تمتلك حضوراً قوياً وسمعة عريقة في سوق دولة الإمارات، مرحلة جديدة من مسيرتها التي بدأت منذ افتتاح متجرها الأول عام 1961 وعلى مدار 63 عاماً.

مستوى قياسي للطلب وفائض الاكتتاب في سوق دبي المالي



ومؤخراً اتجهت أنظار المستثمرين من كافة الشرائح إلى العلامة التجارية الرائدة، بعد أن أعلنت شركة "سبينس 1961 هولدينج بي إل سي"، عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، لتحقق 64 ضعفاً لجميع الشرائح مجتمعة لفائض الاكتتاب، باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين، الأمر الذي قاد "سبينس" لمستوى قياسي في سوق دبي المالي، حيث يعد أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير المتعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

وتسعى "سبينس" التي تعد أحد رواد تجار التجزئة للأطعمة الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواكبة الطلب الكبير والمتنامي والمرن على الأطعمة العالية الجودة في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، حيث تلبي الشركة نطاقاً واسعاً من الأطعمة الطازجة مقترنًا بخدمة عملاء متميزة عبر منصة متعددة القنوات.



شبكة عالمية للتوريد.. ونموذج متكامل يصعب استنساخه

يعتمد نجاح المجموعة على قوة شبكتها العالمية للتوريد وحسن توظيفها لقدراتها التشغيلية وسلسلة إمدادها المتكاملة رأسياً، المدعومة بقدرات تشغيلية وسلسلة إمداد متكاملة رأسياً يتم توظيفها على نحو جيد ما جعلها بمثابة نموذج متكامل تماماً يصعب استنساخه.

وتدير المجموعة علاقاتها مع أكثر من 870 موردًا في 44 دولة، عبر شركاتها التابعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا، مما يجعلها تمتلك سلسلة إمداد عالية الكفاءة، تساهم في خفض الهدر مع الحفاظ على مستويات قوية من توفر المنتجات في المتاجر.











محفزات استراتيجية لمضاعفة النمو



وتعتزم سبينس بلوغ إمكاناتها في النمو بالاستفادة من محفزات استراتيجية محددة أبرزه مضاعفة النمو من خلال نمو السوق المستهدف، وزيادة عروض المنتجات الطازجة، والتركيز على منتجات العلامات التجارية الخاصة، والمبيعات عبر الإنترنت.







تعزيز قاعدة المساهمين وترسيخ التوسع في السوق الخليجية



وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "منذ انطلاق مسيرتنا في دبي مطلع الستينيات، حققنا نمواً قوياً وتطورنا مع تطور هذه المدينة واتساعها، مسترشدين برؤية قيادتها الرشيدة".

وأضاف كومار: "تدير سبينس اليوم علامات تجارية رائدة للمواد الغذائية الطازجة وعالية الجودة عبر 75 متجراً في دولة الإمارات وسلطنة عمان، ونسعى إلى التوسع نحو سوق السعودية المزدهر قريباً. كما تتواجد سبينس في العديد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الحيوية وسريعة النمو، والتي تمتلك إمكانات هائلة للازدهار والتطور". وتابع الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "لدى علامتنا التجارية طموحات كبيرة ومؤهلات عالية لاغتنام الفرص وتطوير إمكانات ونماذج جديدة في القطاع، وهو ما يحفزنا للشروع في فصل جديد يفتح أمامنا آفاقاً أوسع لتعزيز قاعدة مساهمينا".

يرأس علي سعيد جمعة البواردي مجلس إدارة الشركة، ويشغل السيد طارق علي سعيد البواردي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، فيما تضم عضوبة مجلس الإدارة كلاً من السيد راشد علي سعيد جمعة البواردي، والسيدة مزون علي سعيد جمعة البواردي. ويشمل فريق القيادة ايضاً كلاً من السيد سونيل كومار، الرئيس التنفيذي، والسيد باريش بوش، نائب الرئيس التنفيذي، والسيد موريش أغاروال، المدير المالي، والسيدة الميرا بلوفو، المدير العام للعمليات.

ويُنتظر استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس 9 مايو 2024 تحت الرمز " SPINNEYS " ورقم التعريف الدولي " AEE01377S248 "، وذلك وفقا لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على القبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

2.87 مليار درهم إيرادات



وتعكس أبرز أرقام سبينس مسيرة نجاحات "سبينس" حيث تبلغ إيرادتها 2.87 مليار درهم إماراتي، فيما تبلغ الأرباح قبل إضافة الفوائد والضرائب والاستهلاك وغيرها، 562 مليون درهم، بهامش نسبته 19.6%، فيما تصل نسبة المبيعات عبر الإنترنت 13%.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقًا، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح حوالي 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار) تقريبا.







جاذبية الطرح الاستثماري للشركة





وذكرت الشركة أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار). وأدى الطلب الكبير على أسهم الطرح بقيمة حوالي 71 مليار درهم (حوالي 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية الغير متعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.



وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين في دولة الإمارات والمستثمرين الدوليين حيث بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة، باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين، فيما بلغ إجمالي العوائد المحققة في مجتمع المستثمرين المحليين، من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة من حجم الطرح المعدل.

ويؤكد الإقبال القوي من المستثمرين مدى جاذبية العرض الاستثماري لسبينس، إذ يمثل الطرح العام الأولي فرصة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من نمو الشركة في الأسواق الجذابة والأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي.