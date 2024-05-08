"مطار الشارقة" يستقبل 4.2 مليون مسافر خلال الربع الأول

كشف مطار الشارقة أن الربع الأول من عام 2024 شهد استقبال أكثر من 4.2 مليون مسافر وتسجيل 26,473 حركة طيران، ونقل ما يزيد على 42 ألف طن من البضائع، مُعززًا بذلك مكانته الإقليمية في تقديم تجربة سفر مميزة والارتقاء بجودة الخدمات للمتعاملين بما ينعكس إيجابًا في تطوير أنشطة السياحة والاقتصاد في الإمارة ودفع عجلة النمو التجاري فيها.

وأكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن الإحصائيات المسجلة خلال الربع الأول تظهر ارتفاعاً في أعداد المسافرين بنسبة نمو بلغت ما يقارب 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي لتعكس حجم الجهود التي تبذلها هيئة مطار الشارقة الدولي ومختلف الجهات العاملة في مطار الشارقة ليصبح من أفضل 5 مطارات إقليميًا ولتعزيز دوره الريادي في تقديم تجربة سفر آمنة وخدمات رائدة للجميع.

وأعرب المدفع عن ثقته في ارتفاع وتيرة حركة المسافرين ونمو رحلات الطيران خلال الفترة المقبلة، لا سيّما مع استمرار عمليات التوسعة الجديدة في المطار والتي من شأنها رفع قدرته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2027.

ولفت إلى أن النقلة النوعية التي يشهدها مطار الشارقة على مختلف الأصعدة هي ثمرة خطة طموحة طويلة المدى يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص وبما يسهم في ترسيخ تنافسيته وريادته من خلال تعزيز الأداء التشغيلي وتقديم خدمات بأرقى المعايير العالمية بالتوازي مع استمرار تطوير البنية التحتية والمرافق والأنظمة التقنية واستخدام الحلول الذكية المطبقة لمواصلة تعزيز إجراءات السفر بمستوى أكثر كفاءة وفاعلية وتوسيع شبكة الاتصال بين وجهاته السياحية حول العالم.

وأوضحت الإحصائيات أن شهر مارس الماضي كان أكثر الأشهر نشاطًا من حيث عدد رحلات الطيران بواقع 9,127 رحلة وفي حجم البضائع المنقولة بإجمالي 17.7 ألف طن، في حين كان شهر يناير أكثر الأشهر من حيث عدد المسافرين بواقع مليون و444 ألفا و525 مسافرا.