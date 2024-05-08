"فلاي دبي" تطلق رحلات إلى 4 وجهات أوروبية جديدة

تستعد "فلاي دبي” لتوسيع شبكتها في القارة الأوروبية مع انطلاق عملياتها إلى أربع وجهات جديدة تشمل بازل بسويسرا، وريغا في لاتفيا، وتالين وفيلنيوس في ليتوانيا.

وأوضحت الناقلة في بيان اليوم أنه مع إضافة هذه الوجهات، تصبح "فلاي دبي” أول ناقلة وطنية تسيّر رحلات مباشرة من دبي إلى هذه الوجهات.

ونوهت إلى أنه سيتم تشغيل رحلاتها إلى هذه الوجهات في وقت لاحق من هذا العام، انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على أن تبدأ الرحلات إلى مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي اعتباراً من 2 أغسطس، ما يمثل أول وجهة لفلاي دبي في سويسرا.

وستدشن الناقلة أيضاً رحلاتها إلى دول البلطيق برحلات مباشرة إلى مطار ريغا الدولي في لاتفيا اعتباراً من 11 أكتوبر، بالإضافة إلى مطار تالين في إستونيا ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا اعتباراً من 12 أكتوبر.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "على مدار السنوات الماضية كنا دوماً ملتزمون بافتتاح الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشرة من دبي، ويسعدنا أن نؤكد ذلك من خلال إضافة بازل وريغا وتالين وفيلنيوس".

من جانبها، قالت مونيكا لندر غوارناتشيا، مدير التسويق في مطار بازل: " دبي هي الإضافة المثالية لجميع وجهاتنا وبفضل فلاي دبي، باتت منطقة بازل ترتبط بمدينة ذات أهمية اقتصادية كبرى وبفضل الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ترتبط دبي بعدد من المدن الكبرى حول العالم ونحن نتطلع إلى الترحيب بفلاي دبي في مطار بازل ميلوز فرايبورغ الأوروبي”.

ونمت شبكة فلاي دبي لتصل اليوم إلى 129 وجهة في 58 دولة، ويخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 86 طائرة بوينغ 737.