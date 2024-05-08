انطلاق مؤتمر ومعرض «جوتيك 2024» بدبي



دبي (الاتحاد)

تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، انطلقت اليوم أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2024«التي تنظمها شركة دراجون أويل انترناشونال للنفط والغاز في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 9 مايو الجاري تحت عنوان: «النهوض بالطاقة المستدامة.. من خلال الابتكار والتعاون».

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بجولة ميدانية في المعرض شملت منصات المشاركين من قادة الفكر وخبراء الصناعة والأكاديميين رفيعي المستوى، مؤكداً أهمية هذا الحدث في إعادة تشكيل مستقبل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، كونه فرصة هامة لتحقيق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة في قطاع الطاقة المتجددة والبديلة، وهو ما ينسجم مع رؤية دبي في استضافة مثل هذه المؤتمرات العالمية التي تضع الإمارة في صدارة الدول الرائدة في هذا المجال بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الجهات المعنية في هذا القطاع الحيوي.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لحضوره ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر المهم الذي يعزز المشاريع والمبادرات النوعية لقطاع الطاقة في إمارة دبي، ويهدف إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الأفكار والخبرات بين مؤسسات وإدارات النفط والغاز في العديد من المشاريع البترولية، ومناقشة مؤشرات صناعة النفط وأسعار سوق النفط الحالية وتحول الطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي.

وأضاف معاليه: يسعدنا أن نطلق النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر في إمارة دبي، والذي يعد منصة لقادة الفكر وخبراء الصناعة والأكاديميين المميزين، لمشاركة خبراتهم وآرائهم، وتبادل معارفهم بهدف تعزيز نمو قطاع الطاقة واستراتيجية حكومة دبي في الحفاظ على مبادئ الاستدامة، والتي تشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي.

وأشار إلى أن مؤتمر جوتيك يعد تجربة نوعية عالمية المستوى، تجمع بين المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة وأعضاء جمعية مهندسي البترول (SPE) وأعضاء الجمعية العالمية لمنتجي النفط والغاز ( IOGP) والشركاء، والجامعات، والخبراء في مجال النفط والغاز، وأخصائيي الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الإنتاج وقطاع الطاقة الأوسع، تحت مظلة واحدة وبيئة عمل مشتركة لتوسيع فرص الأعمال ودخول الأسواق غير المستغلة في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف إلى طرح القضايا التي تضطلع بهذه الصناعة وتقديم التوصيات والحلول في قطاع النفط والغاز والاطلاع على آخر التقنيات والدراسات العلمية في هذا المجال.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض جوتيك للطاقة المستدامة العديد من الجلسات التفاعلية، حضرها قادة الفكر وخبراء الصناعة وأكاديميون ومستثمرون في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك جلسات حول موازنة التمويل لمشاريع الطاقة، واستراتيجيات تقنيات تحول الطاقة، وتحليل البيانات في سجلات الآبار والبيتروفيزياء، وقصص النجاح في إدارة المشاريع، وتحويل التحديات إلى فرص، وأفضل الممارسات في الصحة وسلامة البيئة، وتقنيات الاستخلاص المعزز للنفط».