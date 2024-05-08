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اقتصاد

أرباح «بريسايت» ترتفع إلى %45.8 خلال الربع الأول

أرباح «بريسايت» ترتفع إلى %45.8 خلال الربع الأول
9 مايو 2024 01:06

أبوظبي (وام)

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أعلنت شركة «بريسايت»، أمس، عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً قوياً في الإيرادات والربحية، نتيجة لتوقيع العقود المتعددة على مدى السنوات.
وقالت الشركة، إن إيراداتها بلغت 262.1 مليون درهم، محققة زيادة قدرها 15.9%، مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2023 البالغة 226.2 مليون درهم.
وبلغ صافي الربح قبل الضريبة للربع الأول من عام 2024 نحو 105.6 مليون درهم، بزيادة قدرها 45.8% عن الربع الأول من عام 2023، مع هامش صافي قبل الضريبة بنسبة 40.3% مقارنة بـ32.0% في الربع ذاته في العام السابق.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 31.3% ليصل إلى 131.4 مليون درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الأصول والديون بنسبة 9.6% لتصل إلى 82.0 مليون درهم بهامش يبلغ 31.3%.
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لدى بريسايت «يمثل أداؤنا خلال الربع الأول بداية قوية لعام 2024، إلى جانب إبرامنا لاتفاقيات وشراكات جديدة، بهدف تعزيز السلامة العامة، وإنشاء المدن الذكية المستقبلية ودعم الحكومات في جميع أنحاء العالم في تحقيق طموحاتها الرقمية بشكل مستدام».

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بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
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