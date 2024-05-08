712 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، خلال الربع الأول من عام 2024، صافي أرباح بقيمة 712 مليون درهم، أو 0.10 درهم للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 34 في المائة، مقارنةً بصافي الربح البالغ 533 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023.

وأعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 3.085 مليون درهم، في الربع الأول من عام 2024، مسجّلةً زيادة قدرها 42 في المائة، مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 1.050 مليون درهم خلال الفترة نفسها، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال.

وبناءً على هذه النتائج القوية والأداء المالي المتميز عبر جميع قطاعات أعمالها، قامت الشركة بمراجعة توقعاتها المالية صعوداً.. وأسهمت استراتيجية النمو التحويلي الطموحة التي تنتهجها شركة أدنوك للإمداد والخدمات في دعم هذا الأداء المالي القوي.

وتهدف الشركة إلى استثمار ما يزيد على 18.4 مليار درهم في تعزيز القيمة المتراكمة في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة على المدى المتوسط.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «بدأت أدنوك للإمداد والخدمات عام 2024 بتحقيق نتائج مالية قوية، مستندةً في ذلك إلى إدراجها العام القياسي والنمو القوي الذي حققته في عام 2023، مشيراً إلى أن الزيادات المستمرة والكبيرة تُظهر في صافي الأرباح والإيرادات بوضوح نجاح استراتيجية النمو التحويلي التي نعتمدها».

وأضاف: «نواصل توسيع أسطولنا الرائد في السوق، مع تعزيز نطاقنا الجغرافي وخدماتنا، وزيادة قاعدة عملائنا العالمية لتحقيق قيمة متزايدة لمساهمينا، مؤكداً أن الشركة ستظل ملتزمة في المستقبل بتوظيف أكثر من 5 مليارات دولار من استثمارات النمو ذات القيمة المتراكمة على المدى المتوسط».

وبموجب سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تهدف الشركة إلى زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5 في المائة على الأقل على المدى المتوسط، مع الاستناد إلى الأرباح السنوية لعام 2023 955 مليون درهم.