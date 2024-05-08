21 مليار درهم مكاسب أسهم سوق أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 21 مليار درهم خلال جلسة الأمس لتبلغ 2.821 تريليون درهم، وذلك بدعم النتائج المالية للشركات التي أفصحت عن بياناتها للربع الأول من العام الجاري.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة الأمس بنسبة 1.163% تعادل نحو 76 نقطة من الوزن الترجيحي للمؤشر، حيث أغلق على مستوى 9177.26 نقطة مقارنة مع 9071 نقطة أول أمس.

وجاء الارتفاع في المؤشر العام للسوق بدعم من الارتفاع في سعر سهم الشركة العالمية القابضة الذي قفز بقيمة 5.5 درهم قبيل الإغلاق ليبلغ 405 دراهم بارتفاع 1.28% مقارنة مع سعر الإغلاق أول أمس.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في السوق 1.122 مليار درهم، فيما بلغت كمية التداول نحو 340 مليون سهم تم تداولها من خلال 20.3 ألف صفقة.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 34 مليون درهم (صافي شراء)، أي استثمارات جديدة في الأسهم المدرجة بالسوق، وشكلت تداولاتهم نحو 40% من القيمة الإجمالية للتداول خلال جلسة الأمس في سوق العاصمة أبوظبي.

وفي سوق دبي المالي أيضاً ارتفع الموشر العام للسوق بنحو 37 نقطة تعادل زيادة بنسبة 0.892% ليغلق على مستوى 4193.35 نقطة، وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 350 مليون درهم، كما بلغت كمية التداول نحو 151 مليون سهم تم تداولها من 8.7 ألف صفقة.

كما تظهر البيانات أن محصلة تداولات الأجانب في سوق دبي المالي سجلت 61 مليون درهم صافي شراء أيضاً، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 58% من إجمالي قيمة التداول في السوق.

وقدمت نتائج الشركات المفصح عنها للربع الأول من العام الجاري، دعماً مهماً للمستثمرين في أسواق المال الإماراتية، ما أسهم في دعم ثقة المتعاملين وعزز شهيتهم للشراء، ودفع الأسواق للتداول في المنطقة «الخضراء» خلال جلسة التداول أمس.

وضمن أبرز الشركات التى أعلنت عن نتائجها أمس جاءت شركة أدنوك للإمداد والخدمات التي أفصحت عن ارتفاع الأرباح الصافية في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 34% على أساس سنوي لتبلغ 712 مليون درهم .

كما وافق مساهمو أدنوك للإمداد والخدمات على توزيع أرباح نقدية بقيمة 477 مليون درهم، أي ما يعادل 6.45 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2023، إلى ذلك سجلت «دانة غاز» صافي أرباح بقيمة 139 مليون درهم (38 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2024 وتحقق إيرادات بقيمة 356 مليون درهم

وأعلنت شركة بريسايت عن نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2024 حيث نمت إيرادات الشركة في الربع الأول من 2024 بنسبة 15.9% على أساس سنوي مقارنةً بنسبة النمو 14.7% في السنة المالية 2023.

وارتفع صافي الربح في الربع الأول من 2024 قبل الضريبة بنسبة 45.8% على أساس سنوي مع زيادة صافي هامش الربح ما قبل الضريبة بنسبة 8.3% على أساس سنوي ليصل إلى 40.3%.