«حياكم في أبوظبي» تحصد جائزة أفضل تصميم جناح في «سوق السفر العربي»

دبي (الاتحاد)

حصلت «حياكم في أبوظبي»، على جائزة أفضل تصميم جناح (أكثر من 150 متراً مربعاً) في معرض سوق السفر العربي 2024، حيث حظي الجناح المشارك بإشادة لجنة التحكيم في معرض سوق السفر العربي لتصميمها الأنيق والاستخدام المبتكر لمواد مستدامة معاد تدويرها.

وفي فئة أفضل تصميم جناح (50-150 متراً مربعاً)، تم اختيار إكسبلور تيك من قبل الحكام لجناحها المكون من طابقين بالإضافة إلى جهودها لتشجيع الشركات الناشئة الشريكة، كما فازت إدارة مدينة بانكوك بجائزة أفضل تصميم جناح (أقل من 50 متراً مربعاً).

كما حصل جناح شركة القدية للاستثمار على جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا من سوق السفر العربي، وأثنت لجنة التحكيم على وسائل الترفيه الرقمية التفاعلية التي طورتها الشركة، والتي تتيح للحاضرين الشعور كما لو كانوا حاضرين فعلياً في المشروع الضخم المخطط له في المملكة العربية السعودية.

كما تم منح جائزة أفضل جناح مستدام في معرض سوق السفر العربي 2024 إلى العلا، التي أولت اهتماماً خاصاً بإعادة استخدام المواد.

وقد تم تقديم جائزة أفضل منصة لممارسة الأعمال لهذا العام إلى الهيئة السعودية للسياحة، بينما ذهبت جائزة أفضل جناح إلى فلاي دبي لتصميمها العصري المبتكر.

ونالت طيران الإمارات إشادة كبيرة في فئة جائزة أفضل تصميم جناح (أكثر من 150 متراً مربعاً).